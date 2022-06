Mercedes Tourrider im Fahrbericht Zwei Varianten mit Mega-Radstand

Ein Neuanfang ist nicht immer leicht, zumal in einem schwierigen Markt, auf dem man nicht heimisch ist. So geht es gerade Mercedes-Benz. Besser gesagt der neuen "Daimler Coaches North America", die sich seit 2020 anschickt, von Forth Mill im Autobauerstaat South Carolina aus den nordamerikanischen Kontinent zu beackern. Erobern wäre wohl zu viel gesagt – noch zumindest. Thomas Rohde, CEO der neuen Gesellschaft, die sich vollumfänglich um Vertrieb, Service und Aftersales kümmert, nennt es denn auch auf der etablierten Busmesse UMA in Long Beach, Kalifornien, "den Start in eine neue Ära" für die Daimler Busse. "Wir haben unseren Kunden aufmerksam zugehört, um dann einen Bus zu bauen, der maßgeschneidert ist auf deren Bedürfnisse." Um genau zu sein, hat das Team in Neu-Ulm und Hosdere (Türkei) auf Basis des Mercedes-Benz Tourismo L gleich zwei Busse mit sehr unterschiedlichem Charakter konstruiert. "Der Tourrider Business ist niedriger in der Fahrzeughöhe, bietet preiswerte Kalottenscheinwerfer, unten befestigte Spiegel wie in den USA üblich, einen Hublift über der Antriebsachse und ein Basis-Cockpit – er ist ideal für den Fernlinienverkehr," erläuert Rohde in Long Beach die Vorteille der Business-Variante. Die Premium-Variante wiederum ist rund sechs Zentimeter höher als sein kleiner Bruder und der europäische Tourismo, bietet integrierte, moderne Klarglasscheinwerfer, das hochwertigere Cockpit und auf Wunsch die europäischen Maikäferspiegel und das Glasdach Top-Sky. "Das ist der ideale Bus für hochwertigen Tourismus oder faszinierende VIP-Shuttles," ist sich Rohde sicher.

