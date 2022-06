80 Jahre Freightliner Ein amerikanischer Traum

Schnell konnte es seinerzeit in Amerika gehen, dass einer vom Spediteur zum Lkw-Hersteller aufsteigt. Gerade einmal fünf Jahre brauchte der Transportunternehmer Leland James, bis aus ersten Basteleien an Lkw seine Vorstellungen von einem gescheiten Lkw samt eingetragenem Markenzeichen namens Freightliner umgesetzt waren.

Bereits 1929 hatte er das Transportunternehmen Consolidated Freightways gegründet. Bald stand ihm der Sinn nach Neuem. Genauer gesagt: Er war auf Nutzlast aus. Ein Fageol (1916 gegründeter kalifornischer Lkw-Hersteller, später von Peterbilt übernommen) des Baujahres 1930 mit Sechszylinder-Cummins-Motor hatte die Ehre, von nun an wegweisend zu wirken. Rund 20 solcher Eigenbau-Lkw, bei denen Stahl teilweise durch Aluminium ersetzt war, entstanden von 1937 bis 1939 unter James’ Regie. Diese Erstlinge waren für den Geschmack des Unternehmers aber immer noch zu schwer. Sein Ehrgeiz zielte auf ganz aus Aluminium gebaute Trucks. So kam es, dass ab 1939 eine Gruppe von Ingenieuren an neuen Prototypen feilte. Zehn Pilotmodelle waren ab August 1940 aufgelegt, die den etablierten Herstellern zeigen sollten, was ein kurz bauender COE (Cab Over Engine, also "Frontlenker") taugt. 900 Kilogramm leichter als alles Vergleichbare auf Amerikas Straßen war das, was Leland James auf die Räder gestellt hatte. Zudem bot er mehr Ladelänge. Denn James hatte die langen Nasen der damals üblichen Hauber gestutzt. "Shovelnose" (Schaufelnase) lautete denn auch der Spitzname dieser Kurzhauber. Ein Name für die neuen Lkw war schnell gefunden.