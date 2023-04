Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum in Haan eröffnet

Nach Angaben von Daimler Truck kümmern sich dort seit Anfang April rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Anliegen der Nutzfahrzeugkunden aus der Region.

Das Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzentrum in Haan ist nach Angaben des Fahrzeugbauers ein wichtiger Bestandteil der Own Retail Strategie, das derzeit aus rund 20 konzerneigenen Vertriebsstandorten von Mercedes-Benz Trucks besteht. Zudem fungiert der neue Standort nach Angaben des Konzerns auch als Mietstützpunkt für CharterWay-Fahrzeuge fungieren. Im Service und beim After Sales gehören auch gewerbliche Transporterkunden sowie Mercedes-Benz und Setra Omnibus-Kunden (Servicemarke OmniPlus) zur Zielgruppe.

Foto: Daimler Truck Global Communicati Stefan Heinz, Head of Own Retail Germany, bei der Eröffnung des neuen Nutzfahrzeugzentrums und Vertriebsstützpunkts in Haan.

Werkstatt ist bereit für alternative Antriebskonzepte

Stefan Heinz, Leiter Own Retail Deutschland: „Mit dem Neubau investiert Daimler Truck gezielt in die Weiterentwicklung des konzerneigenen Vertriebsnetzes. Der neue Standort in Haan bietet eine individuelle und umfassende Betreuung unserer Kunden aus der Region. Natürlich haben wir beim Bau des neuen Nutzfahrzeugzentrums die Zukunft gleich mitgedacht und Hochvolt-Arbeitsplätze eingerichtet, an denen batterieelektrische Modelle wie die Mercedes-Benz Lkw eActros und eEconic sowie der FUSO eCanter im Service bedient werden können. Auch für die Betreuung von zukünftigen Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb haben wir bereits Arbeitsplätze vorbereitet.“

Eine weitere Neuheit im Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzentrum in Haan ist ein hochmoderner Dacharbeitsplatz. Das ist nach Angaben von Daimler Trucks besonders relevant für den elektrischen Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro dessen Batterien auf dem Dach montiert sind. Auch die passende Infrastruktur sei vorhanden. Neben vier Ladesäulen mit 300 kW DC-Strom (High-Power-Charger) zum Laden von elektrischen Lkw und Bussen warten auch mehrere AC-Ladestationen für Transporter und Pkw auf elektrifizierte Kundschaft.