Amazon will in Deutschland bis Jahresende mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigen und plant weitere Logistikstandorte. Für 2019 ist die Eröffnung des 13. Amazon Logistikzentrums in Mönchengladbach geplant.

Analog zum großen „Prime Day“ mit vielen Angeboten kündigt Amazon Deutschland weitere Wachstumspläne an. Bis Ende des Jahres will Amazon demnach mehr als 2.800 zusätzliche unbefristete Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Damit werde das Unternehmen dann bundesweit deutlich über 20.000 Mitarbeiter beschäftigen. Gesucht werden sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene Fach- und Führungskräfte wie Softwareentwickler, Sprachwissenschaftler, Logistikexperten, Personal- und IT-Spezialisten. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine Präsenzen in Deutschland, 2019 steht die Eröffnung des 13. Amazon Logistikzentrums in Mönchengladbach an.

"Exzellente Bezahlung"

Bei seiner Suche nach Mitarbeiter für seine Logistikstandorte wirbt der US-Konzern unter anderem mit einer „exzellenten Bezahlung“: Die Mitarbeiter in den deutschen Logistikzentren beginnen laut einer Mitteilung mit einem Lohn von umgerechnet mindestens 10,78 Euro brutto pro Stunde; nach zwei Jahren verdienen die Mitarbeiter im Durchschnitt fast 2.400 (2.397) Euro brutto im Monat, inklusive leistungsbezogener Prämien und Sonderzahlungen. „Zusätzlich profitieren Mitarbeiter von Aktien und weiteren Extras wie vergüteten Überstunden, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen oder betrieblicher Altersvorsorge“.

"Wer Visionen hat, sollte zu Amazon gehen. Amazon ist ein klasse Arbeitgeber, bei dem Beschäftigte unternehmerisch tätig sein, experimentieren und reichlich Neues lernen können. Auch nach mehr als 20 Jahren verstehen wir uns als Pioniere, die täglich andere Wege gehen, um das beste Angebot für Kunden zu entwickeln", sagt Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de. Amazon unterstütze seine Mitarbeiter auch bei ihrer Karriereplanung, etwa durch eine Förderung der beruflichen Ausbildung in den Logistik- und Kundenservicezentren.