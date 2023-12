MAN legt 2024 Fokus auf E-Mobilität Werkstätten schulen, Ladeinfrastruktur aufbauen

Ende des kommenden Jahres sollen die ersten E-Trucks von MAN an Kunden ausgeliefert werden. 2025 wolle man mit der Serienproduktion starten. Gleichzeitig arbeitet MAN weiter mit Hochdruck daran, die Werkstätten für die Arbeit an den Hochvoltsystemen zu schulen. Stand September, so der Hersteller, seien insgesamt 54 Service-Standorte "eReady". Davon seien 44 eigene Servicebetriebe, 10 seien Servicepartner. Mitte 2025 wolle man an insgesamt 150 Standorten eReady sein. Bislang wurden demnach 600 Mechatroniker bis zum Hochvolt-Grundkurs geschult. Mehr als 500 Mechatroniker haben eine produktspezifische Hochvolt-Schulung für Fahrzeuge wie eTGE, eTGM und eBus und die Hochvolt-Schulung Hybridbusse erhalten.

Dreistufiger Plan geht vom einzelnen eTruck aus.

Für das Jahr 2024 plant MAN, jedem eTruck eine Heimatwerkstatt zuzuordnen, die mit speziellen Werkzeugen, einem mobilen DC-Ladegerät und Elektrofachkräften ausgestattet ist. Zusätzlich werde man mit dem Kunden jeweils zwei potenzielle Routen erarbeiten und die Werkstätten entlang dieser Routen ebenfalls eReady machen. Danach wolle man auch Werkstätten an nicht geplanten Routen, jedoch in der Nähe von Ladestationen, für den Pannenfall beziehungsweise das Handling befähigen.

Erste Milence-Ladestation geht ans Netz

Weiter zitiert MAN Analysen der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Daraus ergeben sich demnach für das Jahr 2030 insgesamt 30.000 Ladevorgänge pro Jahr entlang der Autobahnen durch E-Lkw. Prognostiziert sei die Verteilung der Ladevorgänge auf Zwischenladen an MCS-Ladepunkten und Übernachtladen an CCS-Ladepunkten. Wenn es aber nicht möglich sein sollte, für kürzere Strecken unter 300 Kilometer in Depots zu laden, erhöhe sich entsprechend der öffentliche Ladebedarf.

Mit dem Joint Venture Milence von der MAN-Mutter Traton, Daimler Truck und Volvo Trucks wolle man sich der Problematik stellen. Geplant ist, bis 2027 ein Netz von 1.700 Schnellladepunkten aufzubauen. Der Startschuss fällt mit dem ersten Milence-Lader noch im Dezember 2023 in Osnabrück.