Logosys aus Darmstadt Pfenning übernimmt Pharmalogistiker

Die Pfenning-Gruppe mit Sitz in Heddesheim hat rückwirkend zum 1. Januar 2024 100 Prozent der Anteile an Logosys übernommmen. Mit der Übernahme bekräftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Wachstumsstrategie und verstärkt sein Portfolio in Richtung Logistiklösungen für die Branchensegmenten Pharma, Healthcare, Kosmetik, Pflegeprodukte und Chemie.

Übernahme aus Nachfolgegründen

Die Transaktion erfolgte laut Pfenning aus Nachfolgegründen, da Hans-Jürgen Nützel, Gründer und Geschäftsführer von Logosys, sich altersbedingt aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen und damit die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt hat. Das Management der Logosys-Gruppe um Jürgen Reinhard sowie Marcel Nützel bleibt dem Unternehmen erhalten.

„Die europaweite Präsenz und die gemeinsame Führungsphilosophie zwischen Logosys und der Pfenning-Gruppe waren ausschlaggebende Kriterien für diese Transaktion. Wir sind überzeugt, dass diese Integration eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen schafft und unsere Fähigkeit, innovative Lösungen anzubieten, weiter stärkt“, sagt Hans-Jürgen Nützel. Durch die räumliche Nähe zwischen Heddesheim und Darmstadt erwarte man zudem eine zügige Integration und die Nutzung von gegenseitigen Synergien.

Pfenning erweitert seine Dienstleistungspalette

„Die Integration von Logosys in unsere Unternehmensgruppe erweitert unsere Dienstleistungspalette, insbesondere in den Bereichen Pharma, Healthcare und Kosmetik. Wir sind zuversichtlich, dass wir damit die sich dynamisch entwickelnden Anforderungen der Lieferketten noch zielgerichteter zu erfüllen. Durch die Akquisition erweitern wir neben der Branchenkompetenz auch unsere Aktivitäten im Rhein-Main-Gebiet“s, so Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der Pfenning-Gruppe. Logosys hat drei Standorte im Rhein-Main-Gebiet mit ingesamt 250 Mitarbeitern.

Die Logosys-Gruppe besteht demnach aus drei Gesellschaften mit den Einheiten Logistik, Spedition und Personalservice, die alle auf Supply Chain-Dienstleistungen für die Pharma- und Chemiebranche ausgerichtet sind. Zu den langjährigen Auftraggebern des Unternehmens gehören laut einer Pfenning-Mitteilung namhafte Pharma- und Healthcareunternehmen, für die Lagerlogistik, Konfektionierung, Kommissionierung, Transport und Verteilung zum Handel beziehungsweise Endkunden durchgeführt werden.