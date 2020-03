Gerade in Krisenzeiten muss auch die medizinische Versorgung sicher ablaufen. Eine Reifenpanne am Krankentransport kann schlimme Folgen haben. Daher möchte sich Reifenhersteller Michelin solidarisch zeigen und spendet ein Kontingent von 1.000 Ersatzreifen für Krankenwagen. Kommt es zu einer Panne, kümmert sich laut Michelin der Pannenservice von Euromaster um die Umrüstung, entweder direkt unterwegs 24 Stunden am Tag oder in einer der Filialen. "Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen", sagt Philipp Ostbomk, Direktor Vertrieb B2B Deutschland, Österreich, Schweiz bei Michelin. "An einem platten Reifen sollte kein Krankentransport scheitern."