Auch Scania wird die Produktion in Folge des Corona-Virus in den meisten europäischen Werken stoppen. Der Shutdown ist für Mittwoch nächster Woche angesetzt.

Wegen des Mangels an Zuliefererteilen und Problemen in der Logistik wird mit Scania ein weiterer großer Lkw-Bauer seine Produktion aussetzen. Stichtag hierfür ist der 25. März, betroffen sind laut der Angaben des Unternehmens die meisten Standorte in Europa – darunter die Werke in Schweden, den Niederlanden und Frankreich. Nach den aktuellen Plänen will Scania die Produktion nach einer Pause von zwei Wochen wieder aufnehmen.

"Das Management und die Arbeitnehmervertreter schätzen die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sehr, die in den Ländern zur Verfügung gestellt werden, in denen es unseren Mitarbeiter jetzt vorübergehend an Arbeit mangeln wird", erklärte CEO Henrik Henriksson. Scania befindet sich demnach im engen Dialog mit Gewerkschaftsvertretern, um gemeinsam die Situation zu analysieren.

Unabhängig vom Stopp der Produktion wird Scania laut Henriksson den Betrieb in den Werkstätten und Ersatzteilzentren ausdrücklich aufrechterhalten.