Ob Daimler, MAN, Iveco oder DAF Trucks: Im Zuge der Corona-Krise und der von den Behörden über ganz Europa hinweg getroffenen Maßnahmen, die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, setzen die großen europäischen Lkw-Hersteller ihre Produktion aus.

Auf Nachfrage von eurotransport.de bestätigt DAF Trucks den Stopp der Bänder in Eindhoven (Niederlande) ab diesem Donnerstag um 22 Uhr und in Westerlo (Belgien) sowie Leyland (England) ab Anfang kommender Woche. Es mangele an Teilen für die Produktion. Das Unternehmen habe in den Niederlanden Kurzarbeit beantragt, Mitarbeiter aus der Verwaltung arbeiten – wenn möglich – aus dem Home Office. Die Gesundheit der Belegschaft habe höchste Priorität, so der Hersteller.

Das Händlernetz und der Kundenservice sind von den Werksschließungen laut DAF Trucks nicht betroffen. Der ITS International Truck Service bleibe rund um die Uhr verfügbar, die Teileversorgung über Paccar-Parts sei garantiert.