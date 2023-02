Kögel eröffnet Trailer-Werkstatt Service gibt's für alle Marken

Hersteller Kögel hat am Firmensitz in Burtenbach eine markenübergreifende Werkstatt speziell für Trailer eingeweiht. Was das Unternehmen alles rund um Auflieger und Aufbauten bietet.

Nach Angaben von Kögel hat am Firmensitz in Burtenbach unweit der A8 einen Servicestandort für Auflieger und Aufbauten eröffnet. Dank des unternehmenseigenen Know-hows aus erster Hand sind die Mitarbeiter des Betriebs nach Angaben des Unternehmens in der Lage – neben gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen – auch komplexes Arbeiten durchzuführen. Hierzu zählen unter anderem auch Unfallinstandsetzungen. Als besondere Dienstleistung können Flottenbetreiber auch Fremdfabrikate in der neuen Trailer-Werkstatt instand setzen lassen.

Kögel Trailer-Werkstatt nutzt Synergien

Foto: Knut Zimmer Kögel-Werkstattleiter Markus Wolf ist verantwortlich für die neuen Trailer-Werkstatt am Standort Burtenbach. Wolf und sein Team arbeiten dabei markenübergreifend.

„Komplexe Arbeiten wie das Richten von Rahmen sowie von Planen, Koffer- als auch Kippaufbauten überlassen andere Servicebetriebe lieber uns“, berichtet Kögel-Werkstattleiter Markus Wolf. Zudem besitze die Werkstatt die Möglichkeit, reparierten Bauteile wieder den vollen Korrosionsschutz zu garantieren. Hierfür nutzt die Werkstatt die hauseigenen Kapazitäten in der werkseigenen KTL-Anlage sowie der Lackiererei, die nur ein Steinwurf von der Trailer-Werkstatt entfernt ist.

Service rund um den Trailer

Zu den weiteren Leistungen des Kögel Betriebs zählen nach Angaben des Unternehmens Achsvermessung und -Justage, Arbeiten an der Hydraulik von Kippfahrzeugen, das Nachrüsten von Ausrüstungsoptionen wie Ladebordwände und Einrichtungen zur Ladungssicherung einschließlich der Erstellung von Ladungssicherungszertifikaten.

Lieferfähigkeit durch Werksnähe

Die Werksnähe bietet Flottenbetreibern laut Kögel einen weiteren Vorteil. Im angrenzenden Werk lagern auch Ersatzteile, die weniger gefragt werden. Auch große und schwere Bauteile wie Außenrahmen oder Rammschutzprofile sind so permanent und ohne großen logistischen Aufwand verfügbar. Außerdem unterhält Kögel Servicepartnerschaften zu allen Lieferanten der Erstausrüstung. Dazu zählen nicht nur Achsenhersteller wie BPW Bergische Achsen oder SAF Holland, sondern auch Anbieter für Trailer-EBS wie zum Beispiel Knorr-Bremse oder Wabco.

Kögel-Servicenetz wächst weiter

Foto: Kögel „Ein eigener Servicebetrieb am Werk gehört einfach dazu, wenn ein Fahrzeughersteller Kundennähe verspricht“, erklärt Anton Bigelmaier, Leiter des Geschäftsbereichs After Market bei Kögel.

Mit der neuen Trailer-Werkstatt – die aufgrund der Verkehrsgünstigen Lage an der A8 auch Teil der hauseigenen Pannennothilfe ist - ergänzt Kögel nach eigenen Angaben sein europaweit umfassendes Werkstattnetzwerk von europaweit 1.000 Standorten. 500 davon befinden sich in Deutschland. Der Betrieb ist Teil der umfangreichen Investitionspläne des Unternehmens am Standort Burtenbach. Somit teilt sich Werkstatt den insgesamt 2.600 Quadratmeter großen Neubau unter anderem mit der ebenfalls neuen SKD-Verladung (Semi-Knocked-Down), in der Bauteilsätze für den Transport zu den europäischen Montagewerken in Chocen (Tschechische Republik), Burgas (Bulgarien), Gallur/Zaragoza (Spanien) und Mangualde (Portugal) vorbereitet werden.