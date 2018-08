Die Spedition Kieserling, die seit Anfang 2018 zu LIT gehört, ist auf mittlerweile wieder auf Expansion ausgerichtet. Das Unternehmen investiert rund 2,5 Millionen Euro in den Fuhrpark: in 15 Zugmaschinen, 25 Planen- und einen Kühlauflieger. Ziel sei es, sich vor allem im Segment der Stahllogistik als Marktführer in der Region zu positionieren, heißt es dazu seitens Kieserling.

Stahllogistik im Fokus

Dementsprechend sind die Planenauflieger speziell für den fachgerechten Transport von Coils ausgestattet. Bis zu 32 Tonnen schwere Stahlcoils befördert der Logistikspezialist in den neuen Trailern. Darüber hinaus sind die Planenauflieger in der Breite veränderbar, was den Transport von bis zu 2,95 Meter breiten Maschinen ermöglicht. Auch im intermodalen Verkehr kommen sie zum Einsatz. Dank eingebauter Containerverriegelungen können Überseecontainer fachgerecht geladen und sicher befördert werden. Mit dem Kühlauflieger wiederum transportiert Kieserling temperaturgeführte Lebensmittel. Anfang 2019 werden nach Unternehmensangaben weitere 15 Planenauflieger angeschafft.

