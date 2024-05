Batterielogistik bei Elflein Im Wachstumsmarkt verankert

Elflein will den Bereich Batterielogistik und -handling ausbauen. Der Dienstleister übernimmt an mehreren Standorten Transport und Lagerung im Auftrag der Fahrzeughersteller.

Bei Elflein in der BMW-Alllee in Leipzig sind wieder Bagger am Werk, für den Bau einer weiteren Logistikhalle. Der Geschäftsbereich wächst – insbesondere der Bereich Batterielogistik.

Batterielogistik als Steckenpferd

„Die Batterielogistik ist inzwischen eines unserer Steckenpferde“, sagt Stefanie Kotschenreuther, Leitung Key Account Transport bei Elflein. Erklärtes Ziel des Bamberger Unternehmens ist es, dass Batteriehandling und -logistik einen noch größeren Anteil am Gesamtvolumen in der Logistik erzielen. 2019 hat das Unternehmen für einen OEM erstmals das Thema im Stuttgarter Raum übernommen, inzwischen hat Elflein an den zwei Standorten Epfendorf bei Rottweil und Leipzig sein Know-how auf ein ganz anderes Niveau gehoben.

„Wir haben uns anfangs zusammen mit dem Kunden in das Thema Batterielogistik erst einarbeiten müssen“, sagt Nadine Bitterlich, Leitung Logistik Deutschland. Thomas Machwitz, Leitung Key Account Management Logistik, fährt fort: „Inzwischen haben wir mit den Kunden schon diverse Entwicklungszyklen mitgemacht, von der Generation eins bis zur sechsten Batteriegeneration“. In den nächsten 10 bis 15 Jahren werde die Massennutzung von Lithium-Ionen-Batterien anhalten, vor allem in Fahrzeugen.