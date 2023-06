Keinen Betriebsnachfolger gefunden Garbe Transport übernimmt Rolf H. Peters

Aufgrund einer fehlenden Nachfolgelösung veräußerten Rolf und Klaus Peters bereits Anfang 2023 die Kippersparte mit 30 Fahrzeugen. Im nun zweiten Schritt übernimmt Garbe die Geschäfte der Teil- und Komplettladungssparte mit 26 Lkw und 37 Mitarbeitern. Der Jahresumsatz beträgt knapp sieben Millionen Euro. Rolf Peters erklärt: „Wir freuen uns, mit Garbe Transport ein starkes Unternehmen aus dem Mittelstand gefunden zu haben, bei dem wir unsere Mitarbeiter gut aufgehoben wissen“. Garbe wird den Standort in Bargteheide als fünften Standort nach Hamburg, Nortorf, Hagen und Wiesbaden weiterführen. Die Geschäfte aus den Bereichen Fernverkehr, Containertrucking im Nahverkehr sowie Trailertrucking wird Garbe unverändert weiterführen.

Erstmals über 200 ziehende Einheiten

„Die Integration von TT Transporte im September 2021 ist uns gut gelungen. Alle Mitarbeiter sind an Board geblieben und haben die Garbe-Flotte toll verstärkt“ sagt Michael Garbe. Die Garbe-Flotte wächst nun erstmals auf über 200 ziehende Einheiten. Garbe verfolgt mit der Übernahme die Strategie „Transport Made in Germany hat Zukunft“ weiter und will auch in Zukunft organisch und durch Zukäufe wachsen.

Garbe Transport

In Hamburg 1952 gegründet, betreibt Garbe Transport zusätzlich zum Hauptstandort Hamburg Niederlassungen in Nortorf, Hagen, Wiesbaden sowie nun auch in Bargteheide. Es werden Stückgut-, Teil- und Komplettladungs -sowie Containerverkehre angeboten. Es kommen alle Fahrzeugkonfigurationen von Planen- über Koffer- bis hin zu Kühlfahrzeugen zum Einsatz. Die Lagerlogistik auf 20.000 qm rundet das Angebot ab. Garbe Transport gehört mit über 200 eigenen ziehenden Einheiten zu den größten Hamburger Transportdienstleistern.

Rolf H. Peters

Die Firma Rolf H. Peters wurde im Jahr 1955 vom Senior Rolf Hermann Peters als klassischer Fuhrbetrieb gegründet. In den 1960er Jahren kam im Rahmen der Expansion der Handel mit Baustoffen dazu. Der Wechsel der Generationen Anfang der 1980er Jahre wurde durch den Eintritt der beiden Söhne Rolf Peters und Claus Peters in die Firma eingeleitet. Die Firma Rolf H. Peters Langhagen wurde 1990 mit eigenständigem Standort in Langhagen gegründet. 2003 kam noch der neue Standort in Lübeck dazu. 2012 erfolgte die Zusammenlegung der Büros aus Hamburg, Lübeck und Langhagen am gemeinsamen Standort Bargteheide.