Kaufberatung lastauto omnibus-Spezial Alles über alternative Antriebe

Das Angebot an vollelektrischen Nutzfahrzeugen wächst. In Deutschland wollen die Hersteller 2.000 batterieelektrische Lkw nächstes Jahr auf die Straße bringen, hinzu kommen 200 mit Wasserstoffantrieb. Bereits in vier Jahren sollen 25.600 schwere E-Lkw und 2.600 Wasserstoff-Lkw neu zugelassen werden. Für Transport- und Logistikunternehmen stellt sich bereits heute die Frage nach der richtigen Antriebsstrategie. Welche Optionen lassen sich überhaupt in der Praxis umsetzen? Und was bieten die Hersteller? Das Sonderheft von lastauto omnibus gibt Orientierung, zeigt welche Lösungen es gibt und wo es sich lohnt zu investieren.

Mit dem lastauto omnibus-Spezial behalten Sie den Überblick

Die großen Lkw-Hersteller erweitern ihr Elektro-Portfolio sukzessive. Dabei geht es nicht nur um schwerere Gewichtsklassen und längere Touren, auch die Produktionskapazitäten werden aufgestockt. Welche Trucks und Transporter in Serie gefertigt werden, zeigt die detaillierte Marktübersicht der lastauto omnibus-Kaufberatung mit allen Angaben zu Varianten, Leistung, Batterietypen, Ladedauer, Reichweite, Gesamtgewicht und mehr. Darüber hinaus erfahren die Leser alles über die erste Langstrecken-Tour des vollbeladenen Volvo FH Electric, den Einsatz von E-Mobilität bei gezogenen Einheiten und alle Hintergründe zum Mega-Deal von Clean Logistics. Außerdem: Kann Biomethan den angeschlagenen LNG-Flotten helfen?

Besser informiert mit dem lastauto omnibus-Spezial

Neue Erkenntnisse, Orientierung und viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion der lastauto omnibus-Kaufberatung Spezial. Die Sonderausgabe ist ab sofort im Online-Shop von eurotransport.de zu bestellen (Preis 8,90 Euro):

Lesen Sie auch