Neue Reifengeneration von Continental Smarter, effizienter, nachhaltiger

Die Transport- und Logistikbranche boomt wie nie zuvor. Gleichzeitig müssen Speditionen und Logistikunternehmen täglich in einem schwierigen Marktumfeld agieren. Gerade die Fahrzeuge im regionalen Einsatz sind in der täglichen Routine stark beansprucht: Häufiges Bremsen und Anfahren, Manövrieren in engen Verkehrssituationen und unterschiedliche Beladungszustände auf wechselnden Fahrbahnverhältnissen fordern tagtäglich alle Fahrzeugkomponenten. Dabei spielt die Bereifung als direktes Bindeglied zwischen Fahrzeug und Straße eine elementare Rolle.

Für diese anspruchsvollen Aufgaben im täglichen Einsatz auf regionalen Fahrbahnen mit Fernstraßenanteil hat Continental die neue Conti Hybrid-Reifenlinie der neuen Generation 5 entwickelt.



Verlässlicher Partner über die gesamte Reifenlebensdauer



Den Auftakt zur Reifengeneration 5 machen der Conti Hybrid HS5 für die Lenkachse und der Conti Hybrid HD5 für die Antriebsachse – in der 22.5 Zoll-Dimension für die kombinierte Nutzung auf Regional- und Fernstraßen. Zahlreiche Produktinnovationen zeichnen die neuen Premium-Reifen aus: Profile, Gummi­mischungen und Karkassenkonstruktionen nach neuestem Stand der Technik bieten hervorragende Performance durch ausgezeichnete Laufleistung, Langlebigkeit und Traktion bei zugleich optimiertem Rollwiderstand. Gegenüber der Vorgängergeneration bietet die neue Reifenlinie Conti Hybrid Generation 5 eine bis zu 20 Prozent höhere Laufleistung – abhängig von der jeweiligen ­Reifendimension.

Foto: Continental „Wir bieten Lösungen für eine effiziente und nachhaltige Logistik“, sagt Hinnerk Kaiser, Continental

Flottenbetreiber können sich bei der neuen Reifenlinie auf eine herausragende Gesamtperformance über die gesamte Reifenlebensdauer verlassen, da sie speziell auf die Anforderungen des regionalen Verkehrs abgestimmt ist. „Mit einer hohen Laufleistung und langen Reifenlebensdauer sowie den Premiumlösungen für Runderneuerung tragen die Reifen zu einer hohen Flotteneffizienz und damit zu einem nachhaltigen Flottenmanagement bei“, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Entwicklung von Bus- und Lkw-Reifen bei Continental.



Formel für vielfältige Kundenanforderungen

Die Gummimischungen der Conti Hybrid Generation 5 Reifenlinie wurden speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Regionalverkehr weiterentwickelt. Die Laufflächen in Zwei-Lagen-Konstruktion (cap-base) mit innovativen Mischungen führen zu einer hohen Laufleistung und großer Robustheit bei gleichzeitig für den Regionalverkehr optimiertem Rollwiderstand. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Kraftstoffeffizienz aus und verringert CO2-Emissionen der Fahrzeuge. Sowohl der Conti Hybrid HS5 für die Lenkachse als auch der Conti Hybrid HD5 für die Antriebsachse bieten eine Top-Performance bei jedem Wetter – sogar bei Restprofiltiefen gegen Ende der Reifenlebensdauer. Verantwortlich dafür ist ein robustes Profil mit neuen, vollbreiten 3-D-Matrix-Lamellen.

Foto: Continental Der Conti Hybrid HD5 der neuen Generation 5 für die Antriebsachse ist dank seines optimierten Profildesigns besonders gut gegen Steinschäden geschützt.



Verfeinerte Profilstruktur



Aufgrund der neuentwickelten Profilstruktur des Conti Hybrid HD5 sind Profil und Karkasse an der Antriebsachse sehr gut gegen Steinschäden geschützt. Mittelrillen mit zunehmendem Hohlraum in der zweiten Hälfte der Reifenlebensdauer sowie spezielle Steinpuffer beugen Steineinschlüssen im Reifen vor.



Die neuen Conti Hybrid-Reifen werden in zahlreichen Größen verfügbar sein. Den Auftakt machen die folgenden Dimensionen: Conti Hybrid HS5 315/70 R 22.5, ­Conti Hybrid HS5 385/55 R 22.5 und ­Conti Hybrid HD5 315/70 R 22.5. Alle Reifen sind ab Werk auch als intelligente Reifen erhältlich und können mit dem vorinstallierten Reifensensor an digitale Lösungen, wie das digitale Reifenmanagement ContiConnect, angebunden werden.

Foto: Continental Die neue Generation 5 startet mit dem Conti Hybrid HS5 für die Lenkachse. Der Continental-­PP-Gen5-HS5 bietet zusätzliche Stabilität, gleichmäßiges Abriebbild und optimale Runderneuerungsfähigkeit.

Speditionen und Logistikunternehmen müssen tagtäglich ihre Flotten effizient, einsatz­sicher und nachhaltig gestalten. Digitalisierung und Automatisierung unterstützen sie dabei. Das digitale Reifenmanagementsystem ContiConnectTM bietet Speditionen und Fuhrparkunternehmen ein modulares Angebot, das individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Das System wirkt auf die bestmögliche Wirtschaftlichkeit der Flotte ein, um dem Kostendruck erfolgreich standzuhalten. Zudem kann durch Digitalisierung und Vernetzung der Flotte die vorausschauende Wartung schneller implementiert werden.



Direkte und indirekte Sensoren für mehr Planungssicherheit

Das digitale ContiConnectTM ist eine Lösung für verschiedene Anwendungsfälle: Die Komponenten des intelligenten Reifenmanagementsystems liefern Reifendaten in Echtzeit und zahlen auf die vier wichtigen Säulen der Flotteneffizienz ein: Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, vorausschauende Wartung und neue Mobilitätsformen. Sensoren sind heute aus Pkw und Lkw nicht mehr wegzudenken und könnten zukünftig auch in Vans Anwendung finden, um auch dort die Einsatzsicherheit zu erhöhen.

Direkte und indirekte Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) arbeiten mit indirekten und direkten Reifensensoren. Direkt messende RDKS arbeiten mit Druck- und Temperatursensoren, die in jedem einzelnen Reifen verbaut sind und einen direkten Kontakt zur Luft im Reifen haben. Sie bestimmen die physikalischen Größen in Echtzeit und übertragen sie an das Steuergerät im Fahrzeug oder in die Cloud von Continental. Die Auflösung der Druckmessung beträgt 0,1 bar oder sogar weniger.



Lösungen für digitales Reifenmanagement



Indirekt messende Sensoren in RDKS registrieren hingegen Änderungen an den Rädern: Ist der Reifendruck zu hoch oder niedrig, ändert sich auch das Abrollverhalten der Reifen. So kann die Drehzahl erhöht sein, weil sich der Abrollradius des Reifens mit abnehmendem Innendruck verringert. Auch das Schwingungsverhalten des Reifenmantels verändert sich mit dem Reifendruck. Über die Drehzahlsensoren an den vier Rädern erkennt die Fahrzeugelektronik diese Veränderungen des Reifenabrollverhaltens und meldet dem Fahrer, dass sich der Luftdruck verändert haben muss. Auf diese Weise schaffen Sensoren und „digital solutions“ Voraussetzungen für ein digitales Reifenmanagement der Zukunft.