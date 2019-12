Volkswagen Nutzfahrzeuge und MAN können eine Erfolgsstory des polnischen Werks in Września feiern: Seit der Inbetriebnahme im September 2016 bis heute wurden dort insgesamt rund 172.600 VW Crafter und 27.400 MAN TGE gefertigt. Aktuell laufen im Dreischichtbetrieb täglich 420 Einheiten der nahezu komplett baugleichen Transporter vom Band – und das schon seit September 2018. Für die Produktion des VW Crafter, des MAN TGE und verschiedener Sonderfahrzeuge sind vor Ort über 3.000 Mitarbeiter im Einsatz.

VW kann aber nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Vertrieb in Polen punkten: So wurden dort nach Unternehmensangaben von Januar bis Oktober 10.700 Nutzfahrzeuge der Marke zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein im Oktober dieses Jahres sind in Polen demnach fast 2.800 Crafter auf die Straßen entlassen worden – 17,6 Prozent mehr als noch im Oktober 2018. Weltweit gesehen beliefen sich die Crafter-Auslieferungen von Januar bis Oktober laut VW Nutzfahrzeuge auf 56.400 Fahrzeuge – ein Plus von 25,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.