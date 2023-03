Jet H2 Energy gibt Vollgas Wasserstoff-Tankstellen im Aufbau

Bis Frühjahr 2024 will Jet H2 Energy zehn neue Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland und Dänemark eröffnen. Die Stations-Technik ist bereits bestellt. Die Pläne des Unternehmens sind aber noch weit ambitionierter.

Jet H2 Energy – seines Zeichens Joint-Venture des Jet-Tankstellenbetreibers Phillips 66 und der H2 Energy Europe – will bis Frühjahr 2024 zehn neue Wasserstoff-Stationen in Deutschland und Dänemark an den Start bringen. Angaben des Unternehmens zufolge ist das Projekt bereits über die Planungsphase hinaus, erste Bestellungen seien getätigt. Die Technik für die Wasserstoff-Tankstellen stammt demnach vom deutsche Hersteller Maximator Hydrogen, der in Nordhausen in Thüringen produziert.

Zum großen Teil will Jet H2 Energy die Stationen neu aus dem Boden stampfen, teils würden aber auch bestehende konventionelle Jet-Standorte erweitert. Die neuen Wasserstoff-Tankstellen sollen Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Lkw und Busse mit gasförmigem Wasserstoff versorgen können. Dabei könnten die Stationen den Energieträger je nach Bedarf mit 350 oder 700 bar in die Fahrzeugtanks pumpen. Grundsätzlich soll der Wasserstoff zu 100 Prozent grün sein, also nicht mithilfe fossiler Kraftstoffe oder Kohlestrom produziert werden.

"Wir freuen uns, den nächsten großen Meilenstein im Aufbau der Wasserstoff-Ökosysteme in Deutschland, Dänemark und Österreich erreicht zu haben", so Olaf Borbor, CEO von JET H2 Energy. Insgesamt will sein Unternehmen 250 öffentliche Wasserstofftankstellen in Deutschland, Österreich und Dänemark bauen.