Iveco Turbostar, Faun, MAN Modellhighlights von Ixo, Wiking, Herpa

Iveco Turbostar von Ixo

Einen exzellenten Ruf genießt der Turbostar auch noch heute und selbst bei denjenigen, die seine Nachfolgemodelle sehr kritisch sahen. Kein Wunder, dass Iveco zum Beispiel mit der S-Way Turbostar Special Edition gerne an diesen Ruf anknüpft. Auch als Modellbauer (sowie als Sammler) kann man mit dem Turbostar nichts falsch machen – ob Herpa vor ein paar Monaten mit dem Duo aus rotem Turbostar und S-Way-Sonderedition, oder nun Ixo mit dem brachialen 190-42 in zwei Farbvarianten mit reichlich chromblitzendem Zubehör, geliefert in einer Schaubox. Maßstab 1 : 43. Material: Zinkdruckguss und Kunststoff. Preis: 29,90 Euro (rot, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120345 oder silber, Artikel-Nr.: 120346, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 26,90 Euro)

Henschel und Faun von Wiking

Zwei neue Oldies aus den 60er-Jahren in den Farben traditionsreicher deutscher Transport-unternehmen hat Wiking im Sortiment: einen Henschel HS16 der Hannoveraner Möbelspedition Beißner, die seinerzeit auch Stückgut transportierte, und eine schwere Zugmaschine vom Typ Faun 610/36 mitsamt Ladekran und Tieflader in den Farben von August Alborn – eine interessante Kombination bestehender Wiking-Formen. Maßstab: 1 : 87. Material: Kunststoff. Preis: 29,99 Euro (Henschel, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120383, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 26,99 Euro), 49,99 Euro (Faun, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120385, FÜR Abonnenten NUR 44,99 Euro)

MAN TGS von Herpa

Die schwarzgraue Baufahrzeugserie von Herpa wächst weiter. Neuzugang ist dieser MAN TGS mit Satteltieflader. Der TGS ist als 4x4 modelliert und wird aufgewertet durch sein auffälliges Warnmuster, Highpipe, Scheinwerferbügel und Rundumleuchten auf der NN-Kabine. Eine ansprechende Formneuheit für die Miniatur-Baustelle. Material: Kunststoff. Maßstab: 1 : 87. Preis: 42,95 Euro ( Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 160301, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 36,50 Euro)

