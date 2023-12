Modelle von ScaleArt Miniatur-Arbeitstiere in Perfektion

Die Firma ScaleART aus dem pfälzischen Waldsee baut Lkw- und Baumaschinen-Modelle im Maßstab 1:14,5 in technisch und handwerklich so meisterhafter Art und Weise nach, dass die Unterschiede zwischen Original und Nachbau fast gänzlich verschwimmen – nicht nur optisch, sondern auch in Funktion und Arbeitsweise.

Nach kosmischen Maßstäben ist das, was von uns als groß empfunden wird, ein verschwindend kleines Nichts: völlig unbedeutend und ohne Gewicht. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es wurscht, ob von fünf Kilogramm oder von fünf Tonnen die Rede ist. Auch die Länge – 460 oder 6.670 Millimeter – macht keinen Unterschied, denn bekanntlich ist der Eindruck von Größe abhängig vom Standpunkt, beziehungsweise von der Entfernung zum Objekt.

Sollten also keine signifikanten Unterschiede zwischen einem von ScaleART gebauten Unimog-Modell vom Typ 437 und dem Original aus den Mercedes-Werkhallen in Wörth zu erkennen sein, dann liegt das einzig und allein daran, dass der Maßstab außer Acht gelassen wurde. Mehr braucht es tatsächlich nicht, um sich bei der Ansicht des im Maßstab 1 : 14,5 gebauten Modells der wunderbaren Illusion hinzugeben, es mit einem echten Unimog mit all seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu tun zu haben.Das Modell sieht nämlich bis ins kleinste Detail absolut identisch aus. Angefangen beim Fahrerhaus aus Aluminium, das selbstredend in einer der sechs Originalfarben im Pulverschicht-Verfahren lackiert ist. Der Unimog fährt, funktioniert, sprich: arbeitet, klingt, blinkt und leuchtet exakt so wie das Original, dessen Geländegängigkeit, Robustheit und Funktionalität im Laufe seiner inzwischen mehr als sieben Jahrzehnte währenden Bauzeit legendäre Züge angenommen hat.