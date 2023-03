Iveco Drivers Fidelity Club Treuepunkte sammeln im Lkw

Mit dem Drivers Fidelity Club führt Iveco das laut eigener Angaben erste Treueprämien-System für Lkw-Fahrer ein – Payback für Trucker also. Der Hersteller schreibt selbst, dass das Programm inspiriert vom Einzelhandel sei.

App runterladen, anmelden, fahren

Konkret muss man für die Teilnahme am Treueprogramm die Iveco On Easy Way App herunterladen und sich dort anmelden und im Drivers Fidelity Club registrieren. Dann wird der Lkw verbunden und die Fahrerkarte verknüpft, fertig. Je mehr und je besser der Fahrer dann fährt, desto mehr Punkte sammelt er. Für die Bewertung des Fahrstils setzt Iveco auf spezifische Algorithmen, in die verschiedene Parameter einfließen wie der Kraftstoffverbrauch, der Stand der Fahrzeugpflege und "Indikatoren für die Verkehrssicherheit", was (Achtung, Spekulation!) beispielsweise starke Bremsungen oder ruckartige Manöver am Lenkrad bestrafen könnte. Je nach Punktestand erreicht man verschiedene Stufen, vom Trucker bis zum Master. Die Prämien werden durch das "Hocharbeiten" laut Iveco immer exklusiver. Der Hersteller spricht allgemein von einem umfangreichen Prämienkatalog.

Fahrer können ihren Punktestand jederzeit über das Infotainment im Lkw und die Iveco On Easy Way App einsehen. Außerdem sollen sich die Infos bald auch über den Driver Pal – also die Sprachsteuerung im Truck – abfragen lassen. Zunächst ist die Einführung des Drivers Fidelity Club allerdings auf Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland beschränkt.

Auch die Unternehmer profitieren

Iveco sieht im neuen Treuprämienprogramm im Übrigen nicht nur Vorteile für die Fahrer. Auch die Unternehmer würden profitieren, da der Fahrer durch das Punktesammeln stärker gebunden würde. Außerdem trage die Bewertung des Fahrstils dazu bei, die Betriebszeit des Lkw und die Fahrsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.