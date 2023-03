Bereit für den Konzernmotor MAN investiert in den Diesel

MAN feiert Richtfest für die Produktionshalle des künftigen 13-Liter-Konzernmotors. Die Fertigung ist in Nürnberg angesiedelt, der Dieselmotor selbst wird dann markenübergreifend in MAN, Scania und VW-Lkw eingesetzt.

MAN hat das Richtfest gefeiert für die zukünftige Produktionshalle des neuen 13-Liter-Konzernmotors. Standort ist das MAN-Werk in Nürnberg, zur Einweihung des Neubaus war entsprechend neben dem MAN-Vorstandsvorsitzenden Alexander Vlaskamp auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König anwesend. Insgesamt hat der Bau 15 Monate und rund 170 Millionen Euro in Anspruch genommen. Später werden auf den 23.000 Quadratmetern Produktionsfläche laut MAN mehr als 160 Arbeitsplätze entstehen.

Der neue Konzern-Reihensechszylinder soll in Zukunft markenübergreifend in schweren Lkw von MAN, Scania und VW Truck & Bus eingesetzt werden. Dafür werden in Nürnberg ab 2024 im Dreischicht-Betrieb die Kernkomponenten produziert. Die Motoren, die hier vom Band laufen, sind dann für den Bedarf der Lkw mit dem MAN-Logo gedacht.

Neuer Verbrenner "für viele Jahre"

In der Traton-Gruppe habe man entschieden, in Zukunft auf einen gemeinsamen Baukasten zu setzen, erklärte Christian Levin, Vorstandsvorsitzender der Traton SE. In den nächsten Jahren werde dieser Motor auch bei MAN verbaut werden. "Es handelt sich voraussichtlich um den letzten, vollständig neu entwickelten Motor der Gruppe, der ein Verbrenner ist. Für viele Jahre wird er unsere Produktwelt bereichern", so Levin. Alexander Vlaskamp ergänzte: "Wir verfolgen bei MAN Truck & Bus eine klare Zero-Emission-Strategie. Schon 2030 sollen 50 Prozent unserer Fahrzeuge, die wir an Kunden ausliefern, über lokal emissionsfreie Antriebe verfügen. In einigen Märkten außerhalb Europas oder bei Einsatzzwecken, wie Offroad-Anwendungen, werden Dieselmotoren in der Übergangszeit zum lokal emissionsfreien Güterverkehr aber weiter eine wichtige Rolle spielen. Dieser Entwicklung tragen wir mit der Investition Rechnung."

MAN schreibt in der Mitteilung zum Richtfest, dass etwa zeitgleich zum Start der Fertigung des 13-Liter-Motors die Serienproduktion von langstrecken-tauglichen MAN Elektro-Lkw in München anläuft. Die elektrischen Antriebsaggregate dieser Fahrzeuge werden ebenfalls aus Nürnberg kommen. MAN hat eigens hierfür schon im letzten Jahr die Hochvolt-Batteriepack-Produktion eröffnet. In München sollen dann in Zukunft Diesel- und E-Lkw nebeneinander vom Band laufen.