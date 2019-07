Der Truck-Grand-Prix am Nürburgring ist mehr als nur Deutschlands größtes Truck-Sport-Event und Truckerfestival. Er ist auch eine der größten Nutzfahrzeugmessen hierzulande. Daher sind im Industriepark, in den das Fahrerlager der Rennteams nahtlos übergeht, auch praktisch alle Branchenunternehmen von Rang und Namen vertreten.

Neuer S-Way und Mirror-Cam-Actros zum Anfassen

Genau der richtige Ort für die Deutschlandpremiere des neuen S-Way, hat man sich bei Iveco gedacht und den Stralis-Nachfolger am Freitagmittag vor großem Publikum enthüllt. Besonders gut kam die Magirus-Sonderedition beim Publikum an, für die Iveco mit Zustimmung des Rechteinhabers Deutz sogar das alte Magirus-Deutz-Logo hat aufleben lassen. Auch Mercedes-Benz nutzt die Gunst des Grand-Prix-Wochenendes, um die Besucher mit seiner im Actros nun serienmäßigen Mirror-Cam-Technologie vertraut zu machen. MAN hat wieder sein großes Löwengehege errichtet und schnittige Demo-Sattelzugmaschinen aufgefahren.

Nachwuchsgewinnung beim Truck-Grand-Prix

Zu den Lkw-Herstellern gesellen sich Tankkartenanbieter, Zurrmittel-, Reifen- und Lampenhersteller, Vereine wie DocStop, Prüforganisationen, Modellbauer, FERNFAHRER – natürlich mit Roadshow-Truck, Biergarten, Shop und reichlich Programm – und vermehrt auch große Speditionen auf Nachwuchssuche. Mit größerem Aufgebot als je zuvor präsentiert sich die Karriereberatung der Bundeswehr. SLT II Mammut, SLT Franziska, KAT I, Wiesel und Dingo wecken bei den Besuchern Neugier und teils schöne Offroad-Erinnerungen.

Statt in Mattoliv erstrahlt es schräg gegenüber bei DAF in leuchtendem Metallicblau: Nicht in Bonbonpapier eingewickelt, sondern aufwendig vom Foliencenter NRW rundum foliert ist der XF 530, mit dem DAF zeigt, was beim Truckstyling noch so alles möglich ist.