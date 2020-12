Der südafrikanische Logistikkonzern Imperial verteilt die Werkstoffe für Thyssenkrupp Schulte in Rotenburg in Norddeutschland.

Imperial übernimmt für Thyssenkrupp Schulte die Verteilung von Werkstoffen in Norddeutschland.Basis ist das Logistikzentrum am neuen Standort von Thyssenkrupp Schulte in Rotenburg (Wümme) zwischen Hamburg und Bremen, der sich noch im Bau befndet.Imperial übernimmt dabei alle Transportaktivitäten, steuert die Abläufe im Verladebereich, die Beladung der Fahrzeuge und die Verteilung an die Kunden von Thyssenkrupp Schulte. Zu Beginn sollen es etwa 700 Lieferungen pro Tag sein, Tendenz steigend.

Imperial ist bereits für Thyssenkrupp tätig

Imperial ist bereits seit knapp einem Jahr Logistik- und Transportpartner von Thyssenkrupp Schulte am Standort Rheine. Die dort gewonnene Erfahrung und das daraus resultierende Verständnis für die Anforderungen des Werkstoffhändlers waren laut UNternehnmensangaben für den Neuauftrag in Rotenburg mit ausschlaggebend. Bei der Angebotserstellung arbeiteten die Imperial-Geschäftsbereiche Industrial und Road eng zusammen.

Imperial: In Schlüsselbranchen positionieren

Der neue Kontrakt fügt sich ein in die Unternehmensstrategie von Imperial. Zu der gehört unter anderem, sich als Logistik-Service-Provider in den Schlüsselbranchen Automotive, Chemicals, Consumer, Healthcare und Industrial noch stärker zu positionieren. Der in Südafrika börsennotierte Konzern zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit Top-30-Logistikdienstleistern.