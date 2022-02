Im Fokus stehen dabei nicht nur Fahrzeugneuheiten, sondern auch die Bereiche Logistik, Transport und Digitalisierung des Nutzfahrzeugverkehrs auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dem trägt auch der neue Name der Messe Rechnung: Die IAA Nutzfahrzeuge wird zur IAA TRANSPORTATION. Damit soll die Messe „zur internationalen Leitplattform für Logistik, Nutzfahrzeuge, Busse und den Transportsektor“ werden, so der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Man wolle so auch Zulieferer und Hersteller aus der Nutzfahrzeugindustrie mit der Logistik und führenden Tech-Anbietern vernetzen.

„Die IAA TRANSPORTATION ist die führende Leitmesse für Transport, Nutzfahrzeuge und Logistik“, sagt Jürgen Mindel, VDA-Geschäftsführer. „Unser erfolgreiches Konzept für eine Corona-sichere Durchführung der IAA MOBILITY 2021 kommt auch auf der IAA TRANSPORTATION in Hannover zum Einsatz: Der aktuelle Anmeldestand macht deutlich, dass die Konzepterweiterung von der Branche positiv aufgenommen wird.“ Demnach liegen bereits Ausstelleranmeldungen aus mehr als vierzig Ländern vor. „Der hohe Anmeldestand ist erfreulich und unterstreicht zudem den Wunsch der Aussteller, den Kunden wieder ein Live-Erlebnis mit den neuen Produkten bieten zu wollen.“

Das neue Konzept der Messe sieht auch vor, Lösungen für die letzte Meile in realistischer Kulisse zu erleben. Dazu bietet die IAA TRANSPORTATION die Last Mile Experience Area. In dieser Halle wird demnach eine komplette Stadtkulisse aufgebaut, um die Lösungen realitätsnah und in Anwendung zu präsentieren. Dort können Besucherinnen und Besucher laut VDA Paketdrohnen, Lieferroboter, E-Transporter und E-Cargo-Bikes erleben. Zudem lassen sich in der Halle Neuheiten aus dem Internet-of-Things, Datennetze und Cloud-Technologien, SaaS-Plattformen (Software as a Service) und dezentrale Hubs erkunden. „Mit dem neuen Format wollen wir Städteplaner, Technologieanbieter, Lebensmitteleinzelhändler und Lieferdienste mit den Akteuren der Logistikbranche, Bürgermeistern und der Kommunalpolitik zusammenbringen“, sagt Jürgen Mindel. „Denn nur mit intelligenten, innovativen und gesellschaftlich akzeptierten Lösungen werden wir den wachsenden Bedarf an Innenstadt-Logistik schaffen und Richtung Klimaneutralität bringen.“

Foto: IAA TRANSPORTATION In der Last Mile Experience Area werden neue Lösungen auf der letzten Meile für Besucher in realistischer Kulisse direkt erlebbar.

Neben der Präsentation von Neuheiten und technischen Finessen gibt die IAA TRANSPORTATION laut VDA Ausstellern und Besuchern auch die Möglichkeit zum Expertenaustausch. Dazu befasst sich die IAA-Conference an vier Tagen mit unterschiedlichen Leitthemen:

ZUKUNFT LOGISTIK: Lieferketten, Lkw, Integration Schiene und Schifffahrt, E-Mobilität und Wasserstofftechnologie im Schwerlastverkehr und bei schweren und leichten Nutzfahrzeugen sowie technologische und digitale Innovationen für die Logistik-Kette

HANDEL & LOGISTIK: letzte Meile, Innenstadt-Logistik, Van, Transporter, Lastenräder, Lieferroboter, Digitalisierung sowie Innovative Lösungen für den Einzelhandel, E-Commerce

INFRASTRUKTUR: Ladeinfrastruktur Strom und Wasserstoff, Ausbau der Datennetze, Datenmanagement, Fernbusverkehr, Anbindung Schienenverkehr

INNOVATIONEN IM ÖPNV: Bus, Elektrifizierung, Wasserstoff, Ride-Sharing, Ride-Hailing, MaaS (Mobility as a Service), digitale Vernetzung des bestehenden Angebots

Branchenpreise werden auf IAA TRANSPORTATION verliehen

Neben Neuheiten und Kongress soll die Messe auch den passenden Rahmen bieten, um wichtige Branchenpreise über verschiedene Sparten hinweg zu verleihen. Die IAA TRANSPORTATION 2022 bietet schon jetzt fix die Plattform für die Auszeichnungen Bus of the Year, Coach of the Year und Cargo Bike of the Year. Diese Riege könnte sich aber bis September noch erweitern. „Wir sind in guten Gesprächen mit Truck of the Year, Trailer Innovation Award und dem Van of the Year und ich bin optimistisch, dass wir 2022 alle diese Preise in Hannover präsentieren und ihnen damit die größtmögliche Aufmerksamkeit verleihen können“, sagt Jürgen Mindel. „Besonders freuen wir uns, den Cargo Bike of the Year auf der IAA begrüßen zu können. Dies zeigt deutlich, wie vielschichtig unser Portfolio ist.“