Kartenspezialist Here setzt bei Over the Air-Updates (OTA) auf Standards der Uptane Alliance. Standard für Automobilindustrie.

Der Kartenanbieter Here ist der Uptane Alliance beigetreten. Dabei handelt es sich um ein gemeinnütziges Konsortium aus Automobilunternehmen, akademischen Sicherheitsforschern und Regierungsbehörden, die daran arbeiten, die Open-Source-Software für die Sicherheit von OTA-Software-Updates für Fahrzeuge und andere Geräte und Infrastrukturen zu standardisieren. „Die Automobilindustrie hat erkannt, dass OTA-Updates sicherheitskritisch sind und dazu beitragen, Kosten zu senken", sagt Justin Cappos, Mitglied des Board of Directors der Uptane Alliance und Professor an der Tandon School of Engineering der New York University.

Hacker-Angriffen standhalten

Uptane ist das erste offene Software-Update-Sicherheitssystem für die Automobilindustrie, das in der Lage ist, selbst Angriffen auf der Ebene nationalstaatlicher Akteure standzuhalten. Es ist so konzipiert, dass die Sicherheit von Software-Updates nicht auf einmal abgebaut wird, sondern einer Hierarchie folgt, in der verschiedene Zugangsstufen zu Fahrzeugen oder der Infrastruktur des Automobilherstellers erreicht werden müssen. Durch den Einbau dieser Ebenen in das Sicherheitssystem wird verhindert, dass ein Angreifer, selbst wenn er Server kompromittiert, Netzbetreiber besticht oder Zugang zu Fahrzeugnetzen erhält, größere Schäden am Fahrzeug verursachen kann. „Die Systeme, die Software- und Daten-Updates für Autos, Internet of Things und Robotik ermöglichen, müssen viel sicherer werden als sie es heute sind", erklärt Jon Oster, Lead Architect bei Here Technologies. Here brachte die Lösung OTA Connect 2018 nach der Übernahme von Advanced Telematic Systems (ATS), einem auf Software für vernetzte Fahrzeuge spezialisierten Berliner Unternehmen, auf den Markt.