Das dänische Schifffahrts- und Logistikunternehmen DFDS und der Kombioperateur Primerail bieten gemeinsam mit ihrem Kunden, dem türkischen Logistikdienstleister Ekol Logistics, eine Intermodelverbindung von Sète nach Köln an. Nach Angaben der Beteiligten soll bereits in naher Zukunft die Zahl der wöchentlichen Rundläufe steigen.

Alle Wege führen nach Sète

Nach eigenen Angaben verfolgt DFDS dabei die Strategie, Sète in einen zentralen Verkehrsknotenpunkt zu verwandeln. So soll zeitnah eine weitere Intermodalverbindung von Sète, das an der Mittelmeerküste Südfrankreichs liegt, zur Hafenstadt Calais in Nordfrankreich am Ärmelkanal führen. Auf diese Weise entstehe dann zugleich eine Direktverbindung zwischen der Türkei und Großbritannien.

