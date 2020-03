Software-Anbieter Sixfold bietet Plattform mit Live-Infos zu Wartezeiten an den Grenzen. Freier Zugang während der Corona-Krise.

Wartezeiten an den EU-Grenzen sind mithilfe einer Live-Karte jetzt in Echtzeit abrufbar. Die Plattform wurde vom Software-Anbieter Sixfold initiiert, um die Arbeit von Fahrern und Transportunternehmen in der Corona-Krise bei freiem Zugang zu erleichtern.

Hohe Professionalität

Obwohl es Unterbrechungen in der Lieferkette gebe, sei die Zahl der pünktlichen Sendungen in den betroffenen Gebieten letzte Woche nur um drei bis sieben Prozent zurückgegangen, berichtet Sixfold nach Auswertung von Millionen von Daten. Das zeige die hohe Professionalität der Logistiker in Krisensituationen. Echtzeit-Daten trügen zudem wesentlich dazu bei, schnell faktenbasierte Entscheidungen zu treffen und Gütertransporte sowie knappe Ressourcen den Umständen entsprechend auch effizient umzulenken.