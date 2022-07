Gras-Gruppe wächst unvermindert weiter Zwei neue Standorte in Polch

Die Gras-Gruppe baut zweiten Halle in Polch bei Koblenz und mietet sich zudem in der Logistikimmobilie Koblenz West/Polch ein. Wie viel Fläche entsteht und wofür diese gebraucht werden.

Die Neuwieder Transport- und Logistikgruppe Gras wächst nach eigenen Angaben unverändert weiter. Das Unternehmen baut die Kapazitäten für schnellere Logistikprozesse und zusätzliches Wachstum daher erneut weiter aus.

Gras startet zweiten Bauabschnitt

Die aktuell im Bau befindliche Halle am Standort Polch wird 10.000 Quadratmetern Hallenfläche, acht Überladebrücken, 20.000 Palettenstellplätzen sowie eine in das Gebäude integrierten Büro-Zwischengeschoss mit 400 Quadratmetern haben und vom Immobileinentwickler Goldbeck realisiert. Bereits bis September 2022 will Goldbeck die Halle fertigstellen. Trotz der aktuellen Lieferengpässe liege der Neubau im eng getakteten Zeitplan, heißt es seitens der Gras-Gruppe. Bereits im August 2021 hatte der Logistiker am selben Standort eine Logistikanlage gleicher Größe in Betrieb genommen.

In Logistikimmobilie „Koblenz West/Polch“ eingemietet

Tatsächlich hat die Unternehmensgruppe aber noch weiteren Platzbedarf. Daher hat sie sich bereits als erster in der neu entstehenden Logistikimmobilie „Koblenz West“ eingemietet, ein Investorenprojekt von Beos Logistics, einem Joint Venture von Swiss Life Asset Managers, eingemietet. Bis zur Fertigstellung des Neubaus voraussichtlich Anfang 2023 nutzt die Gras-Gruppe die auf demselben Grundstück noch bestehende Bestandsbebauung mit einer 10.200 Quadratmeter großen Büroimmobilie und einer 18.500 Quadratmeter großen Lagerhalle. Sobald der erste Bauabschnitt mit 20.000 Quadratmeter fertiggestellt ist, wird die Gras-Gruppe diesen beziehen.

Standort bietet multimodale Möglichkeiten

Der Bau der eigenen Immobilie „Der Standort Polch zwischen den Regionen Rhein-Ruhr und Rhein-Main, direkt an der A48 gelegen sowie die gute Anbindung an die logistisch wichtigen Autobahnen A61 und A1 ist für uns ideal“, erklärt Madeleine Boos, Geschäftsführerin der Gras Gruppe. „Dazu ist der Rheinhafen Koblenz als logistischer Hotspot der Region nur wenige Kilometer entfernt. Zusammen mit dem Rheinhafen Andernach bietet Koblenz multimodale Transportmöglichkeiten zwischen Wasserweg, Schiene und Straße.“

Platz fürs anstehende Neukundengeschäft

Auch fürs Einmieten in die Logistikimmobilie „Koblenz West“ gibt es strategiesche Gründe: „Hier werden wir Bestandskunden konsolidieren und die Fläche für schon anstehendes Neugeschäft nutzen“, erklärt Madeleine Boos, Geschäftsführerin der Gras-Gruppe. Aufgrund der Lage ergänze diese Immobilie das Portfolio der Gras-Gruppe und biete darüber hinaus die Möglichkeit für Synergien.

Vom Fuhrunternehmer zum Logistikdienstleister

1949 als Fuhrunternehmen gegründet, ist Gras heute eine mittelständisch geprägte Fullservice-Transport- und Logistikgruppe. Die Unternehmensgruppe hat rund 600 Mitarbeitern und Standorten in Neuwied, Ötzingen (Westerwald), Köln, Mannheim, Ötigheim bei Karlsruhe sowie jetzt drei in Polch.

