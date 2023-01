GP Joule bestellt H2-Lkw 100 Nikola Tre im Zulauf

Erst im August letzten Jahres hat GP Joule eine Absichtserklärung über den Kauf von sage und schreibe 5.000 Wasserstoff-Lkw von Clean Logistics unterzeichnet – und schon folgt der nächste Streich: Auch 100 Nikola Tre FCEV Sattelzugmaschinen mit Brennstoffzellen-Ausstattung nämlich will das deutsche Erneuerbare-Energien-Unternehmen in Betrieb nehmen und seinen Transport- und Logistikkunden zur Verfügung stellen.

Die europäischen 6x2-Varianten der Wasserstoff-Lkw werden vom Nikola Iveco Europe Joint Venture in Ulm produziert, die Auslieferungen der ersten 30 Einheiten an GP Joule sind für 2024 vorgesehen. Die restlichen 70 Trucks sollen 2025 folgen. GP Joule will sich damit laut eigener Angaben die Möglichkeit offenhalten, diese zweite Charge über das Iveco E-Lkw All-inclusive-Vermietungsmodell Gate ("Green & Advanced Transport Ecosystem") zu beziehen. Laut Simone Olivati, Präsident Financial Services der Iveco Group, erfüllt Gate die Anforderungen der Kunden von Elektro-Nutzfahrzeugen der Marken Iveco und Nikola mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb. Olivati spricht von einer "Pay-per-Use-Formel".

Der Großauftrag von GP Joule steht unter Vorbehalt einer erfolgreichen Bewerbung um KsNI-Fördergelder des Bundesamtes für Logistik und Mobilität. Später – ab 2026 – will GP Joule laut der Absichtserklärung weitere Brennstoffzellen-Zugmaschinen an Kunden in Europa vermarkten und über eigene Tankstellen mit grünem Wasserstoff versorgen. "Gemeinsam mit Nikola und Iveco bieten wir unseren Kunden alle Komponenten für den klimaneutralen Schwerlastverkehr aus einer Hand: von der Produktion und dem Einkauf des grünen Wasserstoffs über die Wasserstofftankstellen bis hin zu den bedarfsgerechten Brennstoffzellen-Sattelzugmaschinen und dem Service. Das ist der einfache Einstieg in den lokal emissionsfreien Straßengüterverkehr", erklärt André Steinau, Geschäftsführer GP Joule Hydrogen.