DB Schenker stockt Flotte auf Erster Pilotkunde für neue E-Lkw von MAN

Der Logistiker DB Schenker hat sich die ersten MAN eTrucks gesichert. Im ersten Halbjahr 2024 sollen die ersten Stromer für den Logistiker in München in Kleinserie vom Band laufen.

„DB Schenker und MAN beschreiten gemeinsam den Weg in eine elektrische Zukunft. Wir freuen uns sehr über unseren ersten Kunden für den neuen eTruck. Die Nachfrage im Markt nach diesem vollelektrischen Fahrzeug ist jetzt schon enorm“, konstatiert Alexander Vlaskamp, CEO von MAN Truck & Bus. „Das Thema nimmt nun richtig Fahrt auf, auch weil sich immer mehr unserer Kunden äußerst ambitionierte Ziele zur Dekarbonisierung setzen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Logistikketten aus. Nachhaltig wird uns die Mobilitätswende im Schwerlastverkehr jedoch nur mit entsprechender politischer Flankierung gelingen. Dies betrifft unter anderem den schnellen Aufbau der Ladeinfrastruktur und auch die weitere Ausgestaltung der Förderkulisse für die Anschaffung der Elektro-Lkw.“

Lkw aus München, Batterien aus Nürnberg

Die erste Pilotflotte der neuen MAN eTrucks wird ab 2024 für DB Schenker unterwegs sein. Die Lkw laufen zunächst in einer Kleinserie vom Band – am MAN-Stammsitz in München. Komponenten wie die Hochvolt-Batterien entstehen am traditionsreichen Motorenbau-Standort Nürnberg, wo man in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro investiere. Im Zuge der Vereinbarung beschränkt sich DB Schenker nicht nur auf die Fahrzeuge an sich. Vielmehr gehöre dazu auch die Errichtung eigener Ladeinfrastruktur, eine intelligente Routenplanung sowie weitere digitale Dienste von MAN Digital Solutions wie eManager, ServiceCare und MAN Driver App.

Zehn Ultra-Sattelzugmaschinen machen den Anfang

Die ersten zehn MAN eTrucks für DB Schenker werden demnach Volumen-Sattelzugmaschinen sein – sogenannte Ultra-Sattelzugmaschinen. Dank der geringen Aufsattelhöhe von rund 950 Millimeter lassen sich so Volumen-Trailer mit drei Meter Innenhöhe elektrisch bewegen. Dazu kommen in den Jahren 2025 und 2026 weitere Ultra-Sattelzugmaschinen sowie Wechselbrücken-Lkw.

Cyrille Bonjean, Head of Land Transport bei DB Schenker Europa, sagt: „Wir wollen so früh es geht Erfahrungen mit E-Trucks in der Praxis aufbauen. So können wir für die Wirtschaft schnell ein Angebot schaffen, Lieferketten klimafreundlicher zu gestalten. Deshalb war es uns wichtig, die ersten MAN eTrucks zu erhalten. Das bringt uns unserem Ziel. im Landtransport bis 2040 net zero unterwegs zu sein, wieder einen Schritt näher.“