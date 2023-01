Aral Rhein-Alpen-Ladekorridor Das erste Truck-Ladenetz steht

Immer mehr batterieelektrische Lkw gehen in die Produktion, allein an "Tankstellen" fehlt es noch auf weiter Flur. Aral macht jetzt den ersten Schritt – und eröffnet einen Ladekorridor eigens für schwere Nutzfahrzeuge.

Vollelektrische Lkw sind wahrlich keine reine Zukunftsmusik mehr. Klar, die großen Stückzahlen machen immer noch die Diesel aus. Aber immerhin: Mercedes-Benz Lkw fertigt den eActros in Wörth in Serie und Volvo Trucks hat bereits zu jeder Baureihe ein passendes Electric-Modell im Programm – um hier nur zwei Hersteller zu nennen. Die Botschaft: Wer wirklich will, der kann schon heute umsteigen und zumindest im Verteilerverkehr summen statt brummen.

Es gibt da nur ein Problem: Wo für Pkw immer mehr öffentliche Ladestationen aus dem Boden schießen, da ist für Lkw weiter kaum eine geeignete Stromtankstelle in Sicht. Transportunternehmer kaufen bis dato also zum E-Truck gleich auch die E-Ladesäule dazu, teils unter riesigem Aufwand und trotz der üppigen Fördergelder zu horrenden Kosten, weil eben nicht nur die Ladesäule selbst fällig wird – sondern auch der Stromanschluss erst befähigt werden muss. Und am Ende dann können nur ein, zwei Stromer die Infrastruktur nutzen und nur in begrenztem Radius um das elektrifizierte Depot eingesetzt werden, ein für viele Anwendungen nicht wirklich attraktives Szenario.