Die Blockchain- Anwendung basiert auf einer Distributed-Ledger-Technologie und soll Prozesse und Dukumente mittels Smart Contract absichern. Mosolf arbeitet dabei mit dem auf Technologie spezialisierten Beratungsunternehmen Etecture und dem Software-Anbieter Lawa Solutions zusammen.

Ziel sei die Erhöhung der Sicherheit und Effizienz von Prozessen innerhalb der Wertschöpfungskette der Automobillogistik, heißt es seitens Mosolf. Vorgesehen ist die Verwendung eines digitalen Frachtbriefes, in dem die Schritte von der Verladung über den Transport bis zur Übergabe festgehalten sind. Über dieses Dokument soll ein sogenannter Fingerprint erzeugt und an die Blockchain übermittelt werden. Mit einem digital hinterlegten Smart Contract überprüft die Blockchain die Eindeutigkeit der Transaktion und stellt die Verbindung zwischen Fahrzeug und Frachtpapier her. Ist die Transaktion gültig, geht die Transaktion gemeinsam mit Zeitstempel und GPS-Koordinaten in die Blockchain. Dort steht sie Teilnehmern via Webservice zur Verifizierung der Gültigkeit des Frachtpapiers zur Verfügung.