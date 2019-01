Der Neubau in der Nähe der A 8 ersetzt nach Unternehmensangaben den bisherigen Standort des Tochterunternehmens Ascherl Noerpel im Münchener Stadtteil Moosach, „Wir bewegen an unserem Speditionsstandort in München mehr als 800 Tonnen Güter pro Tag“, sagt Niederlassungleiter Helmut Kirschner. „Mit diesem Sendungsvolumen sind wir hier platztechnisch schlicht und einfach am Limit – aufgrund der Innenstadtlage können wir nicht weiter expandieren.“

Das Unternehmen zieht daher zum Jahresende in den Neubau nach Odelzhausen, rund 30 Kilometer nordwestlich von München, um. Geplant sind rund 13.000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche, mehr als 100 Verladetore und 9.800 Quadratmeter Umschlagsfläche. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2019 vorgesehen.

Den Neubau realisiert Noerpel nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit dem Immobilienentwickler Panattoni Europe, die Ausführung des Baus wird demnach das Bauunternehmen Goldbeck Süd übernehmen. In das gesamte Bauvorhaben investiert Noerpel voraussichtlich rund 25 Millionen Euro. „Mit der Immobilie passen wir unsere Speditionskapazitäten an die hohe Kundennachfrage im Raum München an und sind gleichzeitig auch für künftige Entwicklungen gut aufgestellt“, sagt Wolfgang Britz, Geschäftsführer bei Noerpel.