Die wenigsten Spediteure begleichen sofort den vollen Kaufpreis, wenn sie sich einen Lkw anschaffen – was kaufmännisch ohnehin nicht sinnvoll wäre. So bleibt die Frage: Welche Finanzierung darf’s denn sein? Die Finanzinstitute, ob herstellergebunden oder generalistische Geschäftsbank, weisen eine breite Angebotspalette auf. Beispiel: MAN Financial Services (MAN FS), eine Zweigniederlassung der Gesellschaft Volkswagen Leasing. In den meisten Fällen wählen die Kunden dort zwischen Darlehen und Mietkauf.

Beim Mietkauf wird schon bei Vertragsabschluss der feste Eigentumserwerb vereinbart. Der Finanzierungspreis wird vollständig während der Vertragslaufzeit getilgt. Mit Zahlung der letzten Rate geht das juristische Eigentum am Lkw auf den Spediteur über. Der Spediteur hat bereits ab Vertragsbeginn das wirtschaftliche Eigentum am Lkw erlangt. Daher wird das Fahrzeug in seiner Bilanz aktiviert. Das heißt auch: Er kann Abschreibungsmöglichkeiten nutzen. Dies senkt wiederum den steuerlichen Gewinn und damit die Steuerbelastung.