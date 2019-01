Ob Datenanalyse, intelligente Systeme für die letzte Meile oder Automatisierung – der Logistikdienstleister Fiege bündelt seine Lösungen rund um die digitale Transformation am Hafen Münster. Der neue Bürokomplex im Bereich des Stadthafens 1entsteht in Kooperation mit der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL), die dort ihren Verwaltungssitz errichtet.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an den innovativen Themen, die einen Einfluss auf unser Kerngeschäft haben werden. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren einige Geschäftseinheiten gegründet, diese sollen jetzt noch enger zusammenarbeiten und an einem attraktiven Standort am Hafen eine neue Heimat bekommen“, sagt Felix Fiege, Vorstand der Fiege Gruppe.

Fiege Digital Center als Ideenschmiede

In diesem Bereich hat sich bei Fiege in den vergangenen Jahren einiges getan. So entstand eine enge Zusammenarbeit mit dem Start-up Magazino bei der Entwicklung eines Kommissionier-Roboters. Des Weiteren brachte das Unternehmen gemeinsam mit dem auf Datenanalyse spezialisierten Start-up Westphalia Datalab, der Fachhochschule Münster sowie weiteren Partner mehrere digitale Geschäftsmodelle auf den Weg. Darunter befinden sich Lösungen wie Angel, das Same Day Delivery anbietet, oder auch die Plattform Palettenheld, auf der Kunden den Weg der Paletten online nachverfolgen können.

Dabei soll es aber nicht bleiben. In dem sogenannten Fiege Digital Center am Hafen in Münster soll die Schlagzahl erhöht werden. Ziel sei es, noch schneller und fokussierter digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, es seitens Fiege.