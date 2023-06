FERNFAHRER 8/2023 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Samstag kommt Heft 8/2023 in den Handel. Darin findet den neuen Renault T High 480 mit Turbocompound, DAF XFC und XDC für die Baustelle, den brachialen Berge-Bison auf MAN TGX 41.640 von Stegmaier und den zweiten Sonderteil zum FERNFAHRER-Jubiläum.

1983 erschien der erste FERNFAHRER – die Gelegenheit für einen Rückblick auf vier Jahrzehnte leidenschaftliche Berichterstattung über Fahrer und Fahrzeuge. In vier aufeinanderfolgenden Ausgaben werfen wir einen Blick in unser Archiv und präsentieren euch Highlights wie auch Kuriositäten von damals bis heute. In diesem Heft sind nun die 90er-Jahre an der Reihe: mit unserem in doppelter Hinsicht längsten Autor und seiner Gastrolle in Folge 92 von "Auf Achse", mit dem Renault AE Magnum, mit der ersten Generation des Mercedes-Benz Actros und den goldenen Jahren des Truck-Rennsports.

Im FERNFAHRER 8/2023 erwartet euch außerdem: US-Klassiker neu aufgelegt – Peterbilt New Model 589, Renault T High 480 jetzt mit Turbocompound von Volvo, die neuen DAF XFC und XDC für die Baustelle, einzigartiges Bergefahrzeug – EMPL Bison auf MAN TGX 41.640 im Einsatz bei Stegmaier Nutzfahrzeuge, Ausblick – das FERNFAHRER-Programm beim Truck-Grand-Prix 2023, Schwertransport mit U17, Brennpunkt – Warnanhänger und Auffahrunfälle, Truck Sport – die Rennen in Misano und am Slovakia Ring, Modellneuheiten, Leserfotoalbum, Möbelkutscher-Modelle zu gewinnen, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei und vieles mehr.

Hier könnt ihr das Heft bestellen.

