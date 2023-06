DEKRA Fit & Safe Fitte Fahrer – sichere Fahrt

Viele Transportprofis am Lenkrad erleben täglich lange Arbeitstage, Zeitdruck und Schlafmangel. Hinzu kommen oft Fastfood, wenig Bewegung und nicht zuletzt mangelnde Anerkennung für den Berufsstand.

Foto: DEKRA "Ein schlechter Gesundheitszustand hat nachweislich negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten und erhöht die Unfallgefahr", so Johannes Hopp, Leiter des Fachbereichs Arbeitsmedizin & Betriebliches Gesundheitsmanagement bei DEKRA.

Johannes Hopp, Leiter des Fachbereichs Arbeitsmedizin & Betriebliches Gesundheitsmanagement bei DEKRA, kennt die negativen Folgen: „Berufskraftfahrer haben hohe berufliche Belastungen, die oft gepaart mit einem gesundheitsschädlichen Lebensstil zu negativen körperlichen und psychischen Folgen führen können.“ So ist zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten bekannt. Und es ist verkehrspsychologisch nachgewiesen: „Ein schlechter Gesundheitszustand hat negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten und erhöht die Unfallgefahr“, sagt Hopp.

DEKRA hat zusammen mit Lkw-Fahrern und Logistikunternehmen eruiert, wie sich Gesundheitsförderung erfolgreich in den Alltag integrieren lässt. Die üblichen betrieblichen Maßnahmen können die Anforderungen von Lkw-Fahrern, die Tag und Nacht auf Achse sind, kaum erfüllen. DEKRA Fit & Safe erreicht Fahrer auf freiwilliger Basis, setzt auf Freude über die eigenen Erfolge. Die zugehörige App leitet die Fahrer in Sachen Training und Ernährung an, aber es gibt auch persönliche Tipps vom Gesundheits-Coach. Alles ist unterwegs gut anwendbar.

Intelligentes Drei-Phasen-Programm

DEKRA Fit & Safe beginnt in der Chef-Etage: Es sensibilisiert Unternehmer und Disponenten mit Workshops und Interviews für das Thema Gesundheit. Für die Fahrer folgt dann ein zehnwöchiges Intensivprogramm, in dem die App Wissensinhalte zu Gesundheits­themen wie zum Beispiel einem gesunden Schlaf und Stressmanagement, Trainingspläne und Ernährungstipps speziell für Berufskraftfahrer vermittelt. Gewonnen haben alle Beteiligten, wenn sie merken, wie sich Wohlbefinden, Gesundheitszustand und Lebensqualität verbessern. Sämtliche Schulungen, Maßnahmen, Trainings und Erfolge werden streng nach Datenschutzrichtlinien in einem übersichtlichen Dashboard gesammelt. Das sorgt für Flexibilität, Effektivität sowie Transparenz und vor allem für einen lang anhaltenden Erfolg.

Vorteile von DEKRA Fit & Safe

▸ Sensibilisierung aller Beschäftigten für eine gesündere Lebens- und Arbeitsweise

▸ Erhöhung der Zufriedenheit beim Fahrpersonal

▸ Spedition steigert die Attraktivität als Arbeitgeber

▸ Individuell flexibel nutzbare Module

▸ Datenschutzkonforme Steuerung und Auswertung per digitalem Dashboard

▸ Firmenindividuell zeitlich anpassbare Lern- ­­und Fitnessprogramme

▸ Web-App unter anderem mit Trainings- und ­Ernährungstipps

▸ Bei Bedarf individuelle Begleitung durch Gesundheits-Coaches

Weitere Infos unter www.dekra.de/de/fit-and-safe