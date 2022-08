Faun H2-Lkw unter neuer Marke Fliegender Start für Enginius

Fake it till you make it, so lautet das gängige Motto amerikanischer Tech-Start-ups. Mit großen Versprechungen werden Investoren gelockt und erst dann daran gedacht, wie die Ideen wohl umgesetzt werden könnten. Hinter der neuen Wasserstoff-Lkw-Marke Enginius aus Bremen steckt der glatte Gegenentwurf.

Ja, auch hier sind die Ziele ambitioniert. Ist das Team heute rund 60 Frau und Mann stark, sollen 2027 schon 900 schlaue Köpfe am Standort in Bremen arbeiten. Und können die neuen Werkshallen jetzt bereits 300 bis 350 Trucks pro Jahr ausspucken, müsste dann schon ein größeres Gelände bezogen werden. Bis 2030 will Enginius europäischer Marktführer für Wasserstoff-Lkw auf der Kurz- und Mittelstrecke werden, klotzen statt kleckern. Aber: Hinter Enginius steckt eben nicht nur eine fixe Idee.

Enginius ist die neue Marke aus dem Hause Faun, dem Spezialisten für Kommunalfahrzeuge, für Abfall-Sammler und Kehrmaschinen der Kirchhoff-Gruppe mit gut 12.000 Mitarbeitenden. Enginius, das ist eine Wortschöpfung aus Genius, Engineering und Engine. Geniale Ingenieurskunst soll Kunden also erwarten. Zum Start wird dieser Anspruch untermauert mit einem serienfertigen Brennstoffzellen-Fahrgestell auf Basis des Mercedes Econic, bis dato bekannt als Faun Bluepower. In Berlin, Duisburg, Bochum und Brüssel beispielsweise sind die Trucks schon unterwegs. Jetzt ist es der Enginius Bluepower, dessen Qualität zumindest die Daimler-Riege wohl so überzeugt hat, dass er weiter den Stern tragen darf, ihm die Schwaben gar eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen.