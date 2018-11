Während die großen Trailerhersteller im Fokus der regelmäßigen Berichterstattung stehen, ist die IAA Nutzfahrzeuge für die Spezialisten die große Chance, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Fahrzeugbau spielt sich vor allem in Halle 27 ab. Dort steht beispielsweise die "Wagenburg" von Meusburger. Dicht an dicht drängen sich hier die Spezialfahrzeuge des niederbayerischen Fahrzeugbauers. Im Fokus: Fahrzeuge, die sich für den Transport von Flurförderzeugen und für ebenso großvolumiges wie schweres Transportgut eignen und dabei variabel einsetzbar sind.

Kompakter Innenlader in City-Ausführung ideal für Innenstädte

Da wäre beispielsweise der Zweiachs-Tiefbett-Sattel mit Schiebeplanenaufbau. Eine neue Entwicklung bei Meusburger ist hier das schwimmende, 7.000 Millimeter lange Tiefbett. Mithilfe hydraulisch betätigter Zylinder lässt sich das Tiefbett in der Neigung so anpassen, dass Flurförderzeuge oder andere Radgeräte mit sehr geringer Bodenfreiheit den Auflieger bis ins vordere Hochbett auffahren können. Als Beispiel nennt Meusburger-Gebietsverkaufsleiter Josef Bauer Hochregalstapler. Ohnehin kommt an diesem Fahrzeug eine umfangreiche Hydraulik zum Einsatz. So lässt sich neben den Ladebetten vorne und hinten auch die Rampe am Heck hydraulisch betätigen. Sie ist so konstruiert, dass sich das erste Rampensegment auch waagerecht stellen lässt und somit als Hebebühne verwendet werden kann. Hinzu kommen für eine möglichst komfortable Beladung ein hydraulisch verbreiterbares Heckportal (zweimal bis zu 900 Millimeter hinten) sowie ein hydraulisches Hubdach, das auch um 500 Millimeter erhöht gefahren werden kann.