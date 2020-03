Berufskraftfahrer leisten nicht nur in Krisenzeiten unglaublich viel für Wirtschaft und Gesellschaft, indem sie die Lieferketten am Laufen halten. Die Versorgung in den Pausen ist da immer so eine Sache. Dann günstig ist es an der Autobahn nur selten.

Immerhin die Frage nach dem nächsten Kaffee ist Dank einer Aktion von MAN erstmal passé. Der Hersteller spendiert Berufskraftfahrern an allen Veda-Autohöfen (Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V.) eine Tasse Kaffee. „Wir möchten uns mit dieser Geste bei allen Berufskraftfahrern bedanken, die gegenwärtig unsere Versorgung im Land garantieren. Gerade so außergewöhnliche Zeiten wie diese zeigen, welchen wichtigen Beitrag Lkw-Fahrer und Transportunternehmen täglich leisten, um die Versorgung der gesamten Bevölkerung sicherzustellen“, sagt Christoph Huber, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

Alle teilnehmenden Veda-Autohöfe finden Sie unter diesem Link.