Die Branchenverbände VVW, VVB und LBT aus dem BGL-Süd-Verbund drängen den Raststättenbetreiber Tank und Rast, die Fahrer nicht im Regen stehen zu lassen. Berufskraftfahrer werden aktuell europaweit über alle Maße beansprucht. Gleichzeitig ist die Versorgung unterwegs gelinde gesagt eingeschränkt. Nun befürchten die Verbände, dass die Betreiber aus dieser Notlage noch Profit schlagen. So sei die Grundversorgung zwar gesichert, die an der Tankstelle angebotenen Snacks seien allerdings völlig überteuert. Laut LBT werden belegte Brötchen etwa für 3,95 Euro und mehr verkauft - ohne Getränk. "Da stellen sich zwei Fragen: Erstens, wie sollen unsere Fahrerinnen und Fahrer nach einer mehrstündigen Tour so satt werden? Und zweitens, will hier jemand mit der aktuellen Lage den schnellen Euro herausschlagen?" Zudem habe man festgestellt, dass nicht an allen Tank und Rast-Anlagen die Toiletten und Duschen geöffnet sind. "Auch hier erwarten wir von Tank und Rast beziehungsweise Sanifair eine unverzügliche Nachbesserung", so die Verbände. "Unsere Fahrerinnen und Fahrer halten in diesen schwierigen Zeiten Europa am Laufen. Sie verdienen deshalb nicht nur, aber insbesondere jetzt eine bevorzugte Behandlung an den Autobahnraststätten." Darum appelliere man an Tank und Rast, Solidarität zu zeigen. Es müsse möglich sein, beispielsweise zwei warme Standardmenüs mit Getränk und vegetarischer Option zu einem sozialverträglichen Preis anzubieten. Auch an den Bundesverkehrsminister wenden sich die Verbände und fordern im Notfall einen befristeten Zuschuss, um diese Mindestversorgung zu ermöglichen.

News-Ticker zu Corona Auswirkungen auf Logistik