"Fahren für Deutschland" MAN setzt Fahrerinitiative fort

Nach dem Start auf der IAA Transportation im September 2022 sind bisher rund 100 Transport- und Logistikunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet der von MAN Truck & Bus Deutschland, Trucker’s World und MAN Financial Services ins Leben gerufenen Initiative „Fahren für Deutschland" beigetreten. So werden Anfang 2023 über 90 Lkw mit der einprägsamen Botschaft „Wir bewegen Deutschland" in den Einsatz zu gehen. Ziel ist, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, welch wichtigen Beitrag Lkw-Fahrer, aber auch die gesamte Transport- und Logistikbranche leistet.

Das Ziel: den Arbeitsalltag verbessern

Als nächster Schritt sollen konkrete Maßnahmen für die Verbesserung des Arbeitsalltags der Lkw-Fahrer folgen. Zur Vorweihnachtszeit startete eine große Dankes-Aktion an 45 Autohöfen in ganz Deutschland, bei der 15.000 Verzehrgutscheine im Wert von jeweils drei Euro bereitlagen. Aber auch für die Gesundheit der Fahrerinnen und Fahrer möchte die Initiative etwas tun: Ab Januar 2023 werden in Zusammenarbeit mit der DEKRA kostenlose Online-Webinare angeboten, die Tipps geben sollen, wie man trotz stundenlangem Sitzen hinterm Steuer gesund bleibt und wie sich mehr Bewegung, Sport und gesündere Ernährung in den Berufsalltag integrieren lassen.

Lesen Sie auch