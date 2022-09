MAN veröffentlicht Lkw-Fahrer-Studie Ohne Fahrer steht die Welt still

Die Zahlen sind dramatisch: Bereits jetzt fehlen in Deutschland rund 80.000 Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer. Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren nochmals verschärfen. Gemäß dem Weltdachverband der Straßentransportwirtschaft IRU werden bis zum Jahr 2027 rund 185.000 Berufskraftfahrer bundesweit fehlen. Gründe für diese Entwicklungen gibt es sicherlich viele. Das oftmals vorherrschende schlechte Image des Berufsbildes ist einer davon.

MAN und Trucker’s World arbeiten zusammen

Hier möchte MAN Truck & Bus Deutschland gemeinsam mit dem Fahrerclub Trucker’s World, MAN Financial Service sowie Partnerunternehmen aus der Transport- und Logistikbranche ansetzen und hat aus diesem Grund die Initiative „Fahren für Deutschland“ ins Leben gerufen. Ziel soll die Steigerung des Images des Berufsbildes der Berufskraftfahrer sowie der Transport- und Logistikbranche sein. Gleichzeitig soll die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, welchen wichtigen Beitrag Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer tagtäglich leisten, um die Versorgung des Landes sicherzustellen.

­Initiative: Fahren für Deutschland

„Die Pandemie hat schonungslos offengelegt, welche wichtige Aufgabe Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer in unserer Gesellschaft übernehmen. Gleichzeitig werden qualifizierte Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer zunehmend zur Seltenheit. „Wir als Nutzfahrzeughersteller möchten darum mit unserer ­Initiative ‚Fahren für Deutschland‘ unseren Beitrag dazu leisten, dass dies auch in der Breite der Gesellschaft gesehen und vor allem wertgeschätzt wird. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, alles dafür zu tun, um den Arbeitsalltag der Fahrerinnen und Fahrer nachhaltig zu verbessern“, sagt Christoph Huber, Vorsitzender der Geschäftsführung, MAN Truck & Bus Deutschland.

Motto: Wir bewegen Deutschland

Im ersten Schritt wird es eine breit angelegte Initiative geben, die unter dem Motto „Wir bewegen Deutschland“ steht und erstmals zur IAA TRANSPORTATION 2022 vorgestellt wird. Dafür werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Johann Dettendorfer Spedition, der Spedition Bode, der Kurt Kipping Spedition sowie Karl Heinrich Decker Transporte und Weinmann Spedition & Logistik Gesamtzüge mit der entsprechenden Botschaft versehen, um so bundes- und europaweit in den Einsatz zu gehen. Weitere Maßnahmen für ein besseres Fahrerimage sowie für eine Verbesserung des Arbeitsalltags sollen in der zweiten Jahreshälfte desselben Jahres folgen.

Unliebsame Aufgaben automatisieren

Eine zusätzliche Möglichkeit, um die Attraktivität des Berufes zu steigern, ist laut MAN, Fahrer in Zukunft effizienter einzusetzen und unliebsame Tätigkeiten zu automatisieren. MAN will keineswegs den Berufskraftfahrer abschaffen. Der hoch qualifizierte Fahrer ist demnach auf Dauer unverzichtbar. Besser als jede verfügbare Technik hat er schwierige Verkehrssituationen im Griff, etwa in Ballungsgebieten und Innenstädten. Autonomes Fahren entlastet ihn aber bei monotonen Fahrsituationen etwa auf der Autobahn.

Bessere Work-Life-Balance ist vonnöten

Außerdem haben sich die Erwartungen der Berufstätigen verändert. Viele junge Menschen wollen nicht mehr dauernd auf Achse sein, sondern mehr Zeit für Familie und Freunde haben. Das Berufsimage ließe sich also verbessern, wenn weite Fahrten nicht mehr nötig sind. Autonome Lkw fahren auf Autobahnen von Logistik-Hub zu Hub und übernehmen so die weiten, zeitraubenden Distanzen. Die Fahrer wiederum können im regionalen Fern- und Verteilerverkehr arbeiten. Das kann zu einer besseren Work-Life-Balance beitragen und den Berufsalltag weniger monoton und damit attraktiver gestalten.