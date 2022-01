Wie gemacht fürs Grobe, aber durchaus auch straßentauglich einzusetzen – so tritt das neue Flaggschiff in Ivecos Bau-Lkw-Programm zum Dienst abseits des Asphalts an. Der hochgeländegängige T-Way ergänzt damit die schon bekannten Offroad-Modelle von Iveco und knüpft an das ehemalige "Bau-Bullen"-Image der deutsch-italienischen Marke aus den 70er-Jahren an. Wo damals noch luftgekühlte Motoren durch die Gruben heulten, feiert heute freilich auch in diesem Geschäft immer mehr Hightech seinen Einzug.

Attraktives Cockpit trotz geringem Grad an Digitalisierung

So liegen Optik und Technik jetzt durchaus mit den Onroad-Varianten auf Augenhöhe. Dabei bedient sich die T-Way-Baureihe aus dem modularen Baukastensystem, aus dem die Straßenmodelle S-Way und der robustere Allrounder X-Way Form, Aussehen und Antrieb erhalten. Die T-Way-Kabinen sind in zwei Längen lieferbar: als kurze Active-Day-Kabine (AD) oder als Active-Time-Fernfahrerhaus (AT) mit Standard- oder Hochdach, wenn die Distanzen länger werden, was heute auch im Kippereinsatz immer öfter die Regel wird. Der Weg in die T-Way-Kabine ist steil, aber nicht hinderlich, und oben angekommen stößt man mit Wohlwollen auf ein attraktives Cockpit. Der Arbeitsplatz kann sich mit den Wettbewerbern der Branche ohne Probleme messen, auch wenn der Grad der Digitalisierung gerade in Bezug auf Touchscreens und Ähnliches nicht übertrieben stark ausfällt.