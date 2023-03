F-Trucks Deutschland Neue Trucks für die Zukunft

F-Trucks Deutschland – der Generalimporteur von Ford Trucks – startet die nächste Phase in der Geschäftsentwicklung. Mit den mittlerweile 56 Partnern hierzulande hat das Unternehmen dafür unter dem Motto #together das erste Jahr als gemeinsames Netzwerk gefeiert. Neben dem Rückblick standen zum Treffen in Crailsheim aber auch Zukunftsthemen auf der Agenda. So ist F-Trucks Deutschland ab sofort mit F-Trucks Finance für alle fahrzeugbezogenen Finanzdienstleistungen am Start. Zudem soll auch das Produktportfolio ab 2024 erweitert werden – wobei der aus der Stegmaier-Gruppe hervorgegangene Generalimporteur hier noch keine Details öffentlich macht.

"Wir sind in bemerkenswerter Geschwindigkeit der Start-up-Phase entwachsen. Schneller, als wir uns das vorstellen konnten. Jetzt haben wir ein echtes stabiles Netzwerk und befinden uns gerade in einer ersten Konsolidierungsphase", erklärte F-Trucks General Manager Holger Hahn. Auch für Geschäftsführer Alex Kröper war das vergangene Jahr "wirklich unglaublich". Das Team konnte alle Ziele erreichen, die man sich gesetzt hatte: "Ja, wir haben sie sogar übertroffen. Das haben wir gemeinsam geschafft – together. So wollen wir weitermachen!"