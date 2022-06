Europa Truck Trial 2022 Packende Kämpfe am Sonntag

Nach einer regennassen Begrüßung am Sonntagmorgen überlegte es sich der Wettergott noch einmal und ließ kurz nachdem die ersten Trialer in die Sektionen eingefahren waren die Sonne wieder scheinen. Gerade in Montalieu mit seinen glatten Felsen einerseits und matschigen Passagen andererseits ist Trockenheit ein echter Vorteil. Doch ob trocken oder nass: Die Flatterbänder an den Sektionsgrenzen bereiteten dem einen oder anderen Team Kopfzerbrechen. Bei Marcel Schoch und Johnny Stumpp sorgten sie für eine Schrecksekunde. Einer der Streckenposten war kurz der Meinung, der Vierachser habe das Band zum Wackeln gebracht. Ein Abpfiff wäre die Folge. Nach genauer Untersuchung war aber klar - die protestierenden Zuschauer wussten es eh schon - dass ein wedelnder Baum am Flatterband gerupft hatte.

Foto: Markus Bauer Das sind die Sieger des ersten Laufs der Europa Truck Trial-Saison 2022

Alsace Truck: Kapitaler Umfaller und Blitzreparatur

Deutlich ungemütlicher lief kurz zuvor für das Team Alsace Truck die Fahrt durch die erste Sektion des Tages ab. Francis Wey steuerte den Dreiachser-Unimog behände über zwei Felsplatten Richtung Tor. Doch dabei ging er etwas zu optimistisch zu Werke. Der Unimog begann zu kippen und krachte auf die rechte Seite, dem Kommissar zu Füßen. Ergebnis: Öl läuft unter der Motorhaube hinaus, gebrochener Überrollbügel. Doch die beiden Elsässer hatten Glück im Unglück. Das Öl kam nicht etwa aus dem mutmaßlich zerstörten Motor (der eigentlich gerade erst neu eingebaut wurde), sondern floss nur aus dem Luftfilter. Die Fahrt ins Fahrerlager konnte der Unimog also auf eigener Achse und mit eigenem Antrieb humpeln. Dort wurde flugs der Motorraum wieder fit gemacht und der Käfig geschweißt. Und nochmals Glück im Unglück: Da der weiße Unimog gleich das erste Auto in der Sektion war und so eine knappe Stunde Zeit war, brachte es das Team fertig, pünktlich zur zweiten Sektion wieder am Start zu stehen.

Fiese Felsen

Die gleiche Felsstufe wurde kurz darauf auch Titelverteidiger Udo Heidenreich, ebenfalls im Dreiachser-Unimog unterwegs beinahe auch zum Verhängnis. Er setzte den Unimog sauber mittig auf - alle drei Achsen entlastet. Mit großer Mühe und Vollgas vorwärts wie rückwärts bekam er den Krabbler aber wieder freigeschaukelt.

Die "Samstagssieger"

Am Samstag mussten zumindest in drei Klassen die Titelverteidiger ihre Verfolger ziehen lassen. Bei den Zweiachsern lag am Samstag Team Minimog vorn. Die Titelverteidiger Racing Team Avia Future mussten sich auf Rang vier einsortieren. Der Samstagssieg bei den Dreiachsern (für den es aber keinerlei Meisterpunkte gibt) ging an Team Manent-Cellier, die vom Dreiachser-Proto-Ural auf einen seriennahen Mercedes-Dreiachser gewechselt waren. Für Titelverteidiger Team Heidenreich Trucksport lief es nicht allzu rund - Rang fünf. Die Protos gehen in Montalieu bekanntlich ohnehin ohne Titelverteidiger KVK Racing an den Start. Hier lag Team Les Coys Hots vorne, mit sensationellen Null Fehlerpunkten über alle fünf am Samstag gefahrenen Sektionen! Nur bei den Vierachsern holte sich das HS-Schoch Hardox Truck Trial Team den "Etappensieg". Doch natürlich kann sich im Lauf des Sonntags noch vieles drehen.

Wer holt sich die wichtigen Meisterpunkte?

Man sagt zwar oft, nach dem ersten Lauf ist noch alles offen, doch in dieser Saison zählt in manchen Klassen vom Start weg jeder Punkt. Schließlich werden 2022 nur vier Läufe stattfinden. Wer also Ambitionen auf die Meisterschaft hat, kann sich nur mit Mühe einen Streichlauf leisten. Und hier sind die Ergebnisse der ersten Laufs der Truck Trial-Saison 2022 in Montalieu-Vercieu:

Foto: Markus Bauer Die Ergebnisse der Kategorie II (nur Punkteränge)

Foto: Markus Bauer Die Ergebnisse der Kategorie IV

