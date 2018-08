Der FERNFAHRER-Showtruck rollt schon in Richtung IAA Nutzfahrzeuge. Denn dort präsentiert sich der ETM Verlag erstmals auf dem Außengelände (FG/K86) mit dem Truck zum Abschluss der FERNFAHRER Roadshow „Drive Your Dream“. Rund um das Fahrzeug, das sich in Nachbarschaft zu den Spitzer-Silo-Fahrzeugwerken befindet, liegen die aktuellen Ausgaben von trans aktuell, FERNFAHRER und lastauto omnibus aus. Es gibt attraktive Abo-Angebote zur Messe und Shopartikel wie Bücher, Lkw-Modelle und Merchandising-Artikel zu erwerben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, am FERNFAHRER Roadshow-Gewinnspiel teilzunehmen.

Zudem werden täglich Produktneuheiten von Spitzer Silo in einem kompakten Interview vorgestellt. Ein besonderes Highlight bietet das Wochenende: Kult-­Moderator „Diesel Dieter“ lässt am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr Bonbons regnen. Spiele, Aktionen und günstige Schnäppchen stehen ebenfalls auf dem Programm. Zeigen die Besucher die IAA News Guide App auf ihrem Smartphone vor, erhalten sie ein Überraschungsgeschenk.

Apropos News Guide App: In der kostenlosen App des ETM Verlags finden sich die wichtigs­ten Aussteller mit ihren Neuheiten übersichtlich alphabetisch, nach Hallen und Produktgruppen sortiert. Genauso übersichtlich aufgebaut ist das gedruckte Pendant, das IAA-News-Guide-Booklet, das dieser Ausgabe beiliegt.

Neuigkeiten per App

Konkret bietet die App folgende Features: die Möglichkeit der Suche nach Ausstellern, Hallenpläne, eine Terminfunktion, die Besuchsplanung mit einer praktischen Übersicht über bereits besuchte und noch zu besuchende Favoriten sowie eine Übersicht über das Kongress- und Veranstaltungsprogramm. Darüber hinaus informieren die Redakteure der Fachzeitschriften trans aktuell, lastauto omnibus und FERNFAHRER im Vorfeld und während der Messe per App über aktuelle Nachrichten und Termine rund um die IAA. Die Messe-App können Sie unter www.etm.de/ngios (iPhone/iPad) und www.etm.de/ngand (Android) downloaden.

IAA App Nachrichten und Infos zur IAA Nutzfahrzeuge

Gemeinsam mit den Partnern Kögel, ZF Friedrichshafen und Daimler Trucks organisiert der FERNFAHRER zwei VIP-Rund­gänge über das Messegelände. Die erste Tour, am 21. September, richtet sich an selbstfahrende Unternehmer, die zweite, am 26. September, an Berufskraftfahrer in der Ausbildung. Die Zahl der Teilnehmer ist jeweils auf 20 begrenzt. Bewerben können Sie sich unter www.fernfahrer.de/rundgang. Allen ausgewählten Teilnehmern stellt der ETM Verlag Eintritts­karten zur IAA kostenlos zur Verfügung.

Neben dem Showtruck auf dem Freigelände bietet der ETM Verlag auch in den Hallen eine Anlaufstelle (Halle 13/E05), an der es ebenfalls aktuelle Hefte und günstige Messeangebote gibt.

Am Messewochenende stehen im Rahmen des „Drivers Weekend“ die Fahrer im Mittelpunkt. Am Stand der Traton Group (Halle 12/C21) – der Truck & Bus-Sparte von VW mit den Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminões e Ômnibus und RIO – findet am Samstag, 22. September, eine Diskussionsrunde statt, an der auch FERNFAHRER-Autor Jan Bergrath teilnimmt. Am Sonntag, 23. September, geht es am sogenannten „Drivers Health Day“ um die Gesundheit der Fahrer. Der FERNFAHRER wird an diesem Wochenende ebenfalls in Halle 12 präsent sein.