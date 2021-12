Eine Industriehalle außerhalb Mailands, ein gleißend blau ausgeleuchteter Gang, wummernde Prämierungsmusik. Journalisten sammeln sich vor einem Vorhang. Dann startet der Countdown, der Vorhang hebt sich und: nichts! Transparente Plastikstühle für die Pressekonferenz werden sichtbar. Ein Raunen unter den Pressevertretern, stärkeres Schmunzeln unter den Iveco-Mitarbeitern. Das nennt man wohl Understatement. Und tatsächlich ist es eine bodenständige Veranstaltung, in der zwar wichtige Neuerungen vorgestellt werden, aber der echte Messeknaller nicht dabei ist. Oder vielmehr erst später in natura gezeigt werden wird – dazu später mehr.

Zumindest der neue Chef der Iveco-Bussparte steht auf der Bühne: Domenico Nucera. Er kommt direkt von FPT und hat zum 1. Oktober Sylvain Blaise ersetzt, der nun den Powertrain-Bereich leiten wird. Anfang 2022 wird der bisherige Großkonzern CNH Industrial aufgespalten und eine eigene On-Road-Gesellschaft gegründet, die unter der Leitung des deutschen Gerrit Marx stehen wird. Zu den acht Marken des neuen Gebildes gehört weiterhin auch Heuliez Bus, auch wenn die Traditionsmarke nur noch in Frankreich aktiv gespielt wird. An interner Bedeutung hat die Elektrobusschmiede in Rorthais nichts eingebüßt. Kein Wunder, ist doch die Nachhaltigkeit laut Nucera der wichtigste Orientierungspunkt für die Zukunft. Was das genau heißt? Bei Iveco vor allem: Die Mischung macht’s. Nicht E-Antriebe als allein selig machend wie bei VW, sondern ein pragmatischer Mix mit starkem Erdgasfokus. Seit Ende 2020 sei man europaweit immerhin Marktführer in Sachen E-Antrieb und Erdgas, wie Stéphane Espinasse, neuer Vertriebsleiter Iveco Bus, stolz vorrechnet. Bis auf die neuen, leistungsfähigeren Zen-42-Batterien gibt es denn auch beim E-Way von Heuliez nichts Neues zu vermelden.