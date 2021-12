Bona – seines Zeichens Spezialist für Fußboden-Systemlösungen – hat den ersten batterieelektrischen Scania in Deutschland in Betrieb genommen. Der 25 P mit drei Achsen und einem Gesamtgewicht von 26 Tonnen bringt es auf 230 kW / 312 PS. Seine Reichweite beziffert Scania unter optimalen Bedingungen auf 110 Kilometer, im realen Betrieb seien 70 bis 90 Kilometer zu erwarten. Dafür an Bord: gleich fünf Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von je 33 kWh.

Diese Batteriepakete wiederum will Bona mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der firmeneigenen Distributionshalle speisen. Mit bis zu 130 kW kann der Scania 25 P am entsprechenden Anschluss versorgt werden, in einer halben Stunde soll so genug Energie fließen für 50 bis 60 Kilometer.

City-Shuttle für kurze Touren

Dr. Thomas Brokamp, Geschäftsführer von Bona Deutschland, sieht im Scania 25 P ein perfekt auf die Belange des Unternehmens zugeschnittenen E-Lkw. Gemeinsam mit dem Scania-Verkäufer Matthias Metzen wurde vorab der Bedarf und das Einsatzgebiet analysiert und dann ein Fahrzeug konfiguriert. Der E-Lkw soll als City-Shuttle auf vier bis fünf Touren Produkte von der Produktionsanlage im Süden der Stadt in das knapp sechs Kilometer entfernte Distributionszentrum im Norden transportieren. Dafür passen bis zu 21 Euro-Paletten auf die Ladefläche.

"Für uns war der Elektroantrieb eine Herzensangelegenheit. Da in Limburg aufgrund zu hoher Stickstoffdioxidwerte ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge ab April 2022 im Raum steht, können wir mit unserem emissionsfreien City-Shuttle einen wertvollen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten", so Dr. Brokamp.