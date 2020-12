Die ersten drei Folgen des FERNFAHRER-Podcasts "Truck Talk" drehen sich auch um die Frage, wo Lkw-Fahrer nach den aktuellen Änderungen der VO (EG) 561/2006 im Rahmen des Mobilitätspakets seit dem 20. August ihre wöchentlichen Ruhezeiten verbringen dürfen. Da die meisten deutschen Fahrer dies in der Regel daheim tun, betrifft es weitgehend osteuropäische Fahrer, die durch das Maßnahmenpaket wie das Rückkehrrecht die Möglichkeit erhalten, am sozialen Leben der Heimat teilzunehmen. Jedenfalls theoretisch.

Sascha Schulz, begeisterter Fahrer bei HVL Hoppenstock in Pattensen, fand die drei Folgen bislang sehr informativ und stellte daher als Kenner der bisher geltenden Regeln unterwegs im neuen MAN TGX 18.580 gleich die entscheidende Frage: "Was ist denn im Fall, dass mir am Freitagabend auf dem Weg zur Firma wegen der vielen Staus die Lenkzeit ausgeht?"

Das steht zunächst grundsätzlich im Artikel 12 der bewährten VO (EG) 561/2006. Bislang konnte ein Fahrer auf diese Sonderregelung zurückgreifen, um seine Lenkzeit auf der Suche nach einem geeigneten Halteplatz ohne ein näher definiertes Zeitlimit zu überschreiten, wenn zuvor "außergewöhnliche Umstände" dazu geführt hatten, dass der ursprünglich angestrebte Halteplatz nicht mehr erreicht werden konnte – oder überfüllt war. Für die Rückfahrt auf den Betriebshof galt das nicht.

Keine Sonderregelung für die Tourverlängerung

In der nun ergänzten Textfassung der Sozialvorschriften wurde dieser Artikel 12 erweitert, um es eben auch dem deutschen Fahrer zu ermöglichen, in der Regel am Ende der Woche seine Lenkzeit um eine oder um bis zu zwei Stunden zu verlängern, damit er in der Lage ist, daheim oder am Betriebssitz der Spedition seine wöchentlichen Ruhezeiten zu beginnen. Die Vorschrift sagt explizit, dass der Fahrer entweder eine reduzierte oder eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit dann auch tatsächlich antreten muss.

Damit ist auf alle Fälle geklärt, dass diese Sonderregelung vom Disponenten nicht dazu missbraucht werden darf, um nun fern der Heimat des Fahrers die Tour um bis zu zwei Stunden zu verlängern, weil es ja durch die EU quasi eine "Reserve" an Lenkzeit gibt. Ebenfalls ist eindeutig geregelt, dass allein der Fahrer darüber entscheidet, ob er diesen "Joker" auf der Rückfahrt noch ziehen möchte, um zu vermeiden, dass er das Wochenende auf einem Rastplatz verbringt.

Doch aus der grundsätzlich guten Idee ist im Zusammenspiel mit der weiterhin geltenden Doppelwochenlenkzeit und unklaren Fahrtunterbrechungsregeln ein Wirrwarr entstanden, der in Folge vier des Podcasts nach bestem Wissen und Gewissen entschlüsselt wird. Das orangefarbene Licht im Foto ist übrigens kein Zeichen, dass auch diese zusätzliche Lenkzeit ausgelaufen ist, sondern der warnende Spurwechselassistent im neuen MAN TGX von Sascha Schulz.